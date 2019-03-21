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Полум'я до неба: у Китаї вибухнув хімічний завод. Страшне відео

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У китайській провінції Цзянсу вдень 21 березня вибухнув хімічний завод. В результаті НП поранення отримали кілька людей.

Момент моторошного вибуху потрапив на відео. На кадрах видно закривавлених людей. Вибух стався на території промпарку у повіті Сяншуй міського округу Яньчен, передає on.cc.

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Пожежа охопила будівлю фабрики. На місце прибули рятувальники. Китайське сейсмічне агентство о 14:48 (8:48 за Києвом) зафіксувало землетрус магнітудою 2,2 і глибиною 0 метрів у розташованому неподалік від місця вибуху повіті Гуаньнань міського округу Ляньюньган також у провінції Цзянсу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2018 року у Китаї стався схожий вибух. Тоді НП трапилася у промисловому парку у південно-західній провінції.

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