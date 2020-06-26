Польська авіакомпанія відновлює польоти: названі дати і напрямки

Польська авіакомпанія LOT відновлює польоти по десяткам європейських напрямків, в тому числі в Україну.

Рейси планують запустити з 15 липня. У компанії відзначили, що до кінця серпня мають охопити майже 70 напрямків, передає "Польське радіо".

Серед інших, пасажири зможуть скористатися рейсами в Німеччину, Францію, Іспанію, Данію, Швейцарію, Хорватію, Словенію, Естонію, Латвію і Великобританію.

У середу, 24 червня, LOT оголосила в загальному про 130 нових літніх повідомлень з Варшави і дев'яти регіональних аеропортів. Відзначається, що з Польщі прилетіти можна буде в Київ, Львів та Одесу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Україна відновила міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з нашої країни.