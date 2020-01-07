Польща пішла на радикальний крок через нахабну брехню Путіна

У Польщі після скандалу з заявами президента Росії Володимира Путіна вирішили на законодавчому рівні заборонити Москві тлумачити історію "зі своєї точки зору".

Про це повідомила на сторінці в Twitter віцеспікерка польського сейму Малгожата Кідава-Блоньска.

За її словами, законопроєкт буде представлений на наступному засіданні польського парламенту.

Польща заборонить Росії тлумачити історію

"Боротьба з брехнею про Польщу і історії повинна бути послідовною і сильною, щоб бути ефективною. На наступному засіданні сейму я представлю проєкт резолюції про російську пропаганду, що обмовляє Польщу. Ми повинні виробити єдину позицію в захисті доброго імені нашої країни!" – написала вона.

Як уточнив у соцмережі глава фракції партії "Право і справедливість" Ришард Терлецький, над відповідним документом працює комітет сейму з питань зовнішньої політики і вже в середу, 8 січня, його можуть представити парламентаріям.

Walka z kłamstwem na temat Polski i historii musi być spójna i mocna, by była skuteczna. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu przedstawię projekt uchwały ws. rosyjskiej propagandy oczerniającej Polskę. Musimy wypracować jednolite stanowisko w obronie dobrego imienia naszego kraju! — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) January 4, 2020

Wicemarszałek Kidawa-Błońska zapowiada, że przedstawi w Sejmie projekt uchwały w/s rosyjskich kłamstw historycznych. Pani wicemarszałek powinna wiedzieć, że prace nad uchwałą trwają w Komisji Spraw Zagranicznych, a w środę planowany jest finał. Każdy poseł może wziąć udział. — Ryszard Terlecki (@RyszardTerlecki) January 4, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила частину Чехословаччини.

МЗС Польщі розкритикували скандальну заяву Путіна про передісторію Другої світової війни. У заяві сказано, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи".

Путін також заявив, що Польща нібито в змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андрєєва через грубі висловлювання Путіна.

У МЗС Польщі сказали, що готові роз'яснювати російським дипломатам правду про Другу світову війну стільки часу, скільки буде потрібно.

Голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецкій припустив, що таким чином Путін намагається відвернути увагу від проблем Росії.

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