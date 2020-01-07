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7 січня • оновлено в 09:02
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Політика Економіка

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Польща пішла на радикальний крок через нахабну брехню Путіна

11.5т
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У Польщі після скандалу з заявами президента Росії Володимира Путіна вирішили на законодавчому рівні заборонити Москві тлумачити історію "зі своєї точки зору".

Про це повідомила на сторінці в Twitter віцеспікерка польського сейму Малгожата Кідава-Блоньска.

За її словами, законопроєкт буде представлений на наступному засіданні польського парламенту.

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Польща заборонить Росії тлумачити історію

Польща заборонить Росії тлумачити історію

"Боротьба з брехнею про Польщу і історії повинна бути послідовною і сильною, щоб бути ефективною. На наступному засіданні сейму я представлю проєкт резолюції про російську пропаганду, що обмовляє Польщу. Ми повинні виробити єдину позицію в захисті доброго імені нашої країни!" – написала вона.

Як уточнив у соцмережі глава фракції партії "Право і справедливість" Ришард Терлецький, над відповідним документом працює комітет сейму з питань зовнішньої політики і вже в середу, 8 січня, його можуть представити парламентаріям.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила частину Чехословаччини.

  • МЗС Польщі розкритикували скандальну заяву Путіна про передісторію Другої світової війни. У заяві сказано, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи".

  • Путін також заявив, що Польща нібито в змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

  • Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андрєєва через грубі висловлювання Путіна.

  • У МЗС Польщі сказали, що готові роз'яснювати російським дипломатам правду про Другу світову війну стільки часу, скільки буде потрібно.

  • Голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецкій припустив, що таким чином Путін намагається відвернути увагу від проблем Росії.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Друга світова війна
Особа
Володимир Путін
Місце
Польща
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Коментарі
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Ну,значит им по сути ответить нечем
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Малгожата Кидава-Блоньска, Рышард Терлецкий. Бля... Звучит, как названия венерических болезней.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Нужно ещё в конституцию прописать, ну чтобы наверняка...
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