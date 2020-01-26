"Польща вимагає компенсацію за Другу світову від України!" У Росії цинічно перевели стрілки

У Росії раптово дали задній хід у їхньому скандалі з Польщею щодо передісторії Другої світової війни, після того, як польські політики зажадали від РФ компенсації за завданий у ті роки збиток.

Як заявив старший науковий співробітник Інституту слов'янознавства РАН Вадим Волобуєв, такі ж звинувачення Польща нібито закидає й Україні. Про це повідомляє "RT на русском".

Так, за його словами, пред'являти претензії щодо історичних образ – це "давня позиція" польської партії "Право і справедливість".

У Росії цинічно перевели стрілки на Україну в скандалі з Польщею про передісторію Другої світової війни

"Польща не тільки Росії, але й Німеччині з Україною висуває претензії. Те, що СРСР звільнив Варшаву, для польської партії "Право і справедливість" не має ніякого значення", – цинічно висловився Волобуєв.

Водночас російський експерт додав, нібито такі дії з боку польських політиків потрібно сприймати "як природне явище".

"Змінити позицію партії неможливо, а дискутувати з нею немає сенсу", – переконаний він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 року захопила частину Чехословаччини.

МЗС Польщі розкритикувало скандальний вислів Путіна про передісторію Другої світової війни. У заяві відомства йдеться, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи".

Путін також заявив, що Польща нібито у змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андрєєва через грубі висловлювання Путіна.

У МЗС Польщі сказали, що готові роз'яснювати російським дипломатам правду про Другу світову війну стільки часу, скільки буде потрібно.

Голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький припустив, що в такий спосіб Путін намагається відвернути увагу від проблем Росії.

У Польщі після скандалу із заявами президента Росії Володимира Путіна вирішили на законодавчому рівні заборонити Москві тлумачити історію "зі своєї точки зору".

Також прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд буде відстоювати правду й історичну пам'ять після скандальної промови на цю тему президента РФ.

Лідер правлячої партії Польщі Ярослав Качинський заявив, що Росія, як і Німеччина, зобов'язана їм заплатити компенсацію за збиток у Другій світовій війні.

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