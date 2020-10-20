Польща скасувала Новий рік у столиці через COVID-19

У столиці Польщі Варшаві скасували міську новорічну ніч у 2020 році у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомило видання Onet з посиланням на міську раду Варшави. Відзначається, що зекономлені на заході гроші залишаться в бюджеті столиці.

"Здоров'я жителів – найголовніше. Відсутність заходу призведе до того, що частина фінансів залишиться в касі міста", – підкреслила прессекретарка адміністрації міста Кароліна Галецька.

Вона висловила надію, що наступного року вдасться компенсувати втрачене.

Відзначимо, що станом на 20 жовтня в Польщі зафіксовано понад 183 тисячі випадків зараження COVID-19, більш ніж 94 тисячі пацієнтів одужали, 3614 померли. За захворюваністю країна посідає десяте місце в Європі і 29 – у світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на сьогодні система охорони здоров'я України справляється з наданням допомоги пацієнтам із коронавірусом. Однак, якщо захворюваність зросте, у країні не вистачатиме лікарів.