Польща скасовується? Спливли подробиці про зустріч Зеленського з Трампом

Зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом відбудеться з 24 по 28 вересня.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Апостроф". Так, глави держав нібито проведуть зустріч у рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка пройде в цей час у Нью-Йорку.

"Зустріч, найімовірніше, відбудеться під час візиту Зеленського в США, де український президент готується виступити на засіданні Генеральної асамблеї ООН", – розповіло джерело.

Зеленський і Трамп

Відзначається, що підготовка вже почалася й обидві сторони висловили зацікавленість у зустрічі, яка запланована на вересень.

Джерело також розповіло про головні теми, які збираються обговорити Зеленський і Трамп. Це, в першу чергу, продовження американської військової й економічної підтримки України й узгодження позицій України та США довкола проблеми налагодження європейсько-російських відносин.

Зокрема, президент України повинен обговорити з американським колегою поставки зброї США в Україну та розширення військового аспекту взаємин, а також проблему з російським "Північним потоком-2", яку він має намір перекласти на Трампа.

Генасамблея ООН Телеканал 24

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі заявили, що Зеленський може зустрітися з Трампом 31 серпня у рамках церемоній, присвячених 80-річчю початку Другої світової війни.

Сам Зеленський заявив, що планує зустріч з американським президентом у вересні.

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