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Польща скасовується? Спливли подробиці про зустріч Зеленського з Трампом

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Зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом відбудеться з 24 по 28 вересня.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Апостроф". Так, глави держав нібито проведуть зустріч у рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка пройде в цей час у Нью-Йорку.

"Зустріч, найімовірніше, відбудеться під час візиту Зеленського в США, де український президент готується виступити на засіданні Генеральної асамблеї ООН", – розповіло джерело.

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Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

Відзначається, що підготовка вже почалася й обидві сторони висловили зацікавленість у зустрічі, яка запланована на вересень.

Джерело також розповіло про головні теми, які збираються обговорити Зеленський і Трамп. Це, в першу чергу, продовження американської військової й економічної підтримки України й узгодження позицій України та США довкола проблеми налагодження європейсько-російських відносин.

Зокрема, президент України повинен обговорити з американським колегою поставки зброї США в Україну та розширення військового аспекту взаємин, а також проблему з російським "Північним потоком-2", яку він має намір перекласти на Трампа.

Генасамблея ООН

Генасамблея ООН

Телеканал 24

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі заявили, що Зеленський може зустрітися з Трампом 31 серпня у рамках церемоній, присвячених 80-річчю початку Другої світової війни.

Сам Зеленський заявив, що планує зустріч з американським президентом у вересні.

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Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
Україна
Тег
ООН
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Mega Death
Mega Death
Оказывается, налаживание российско-европейских отношений уже является проблемой для США и Украины)))) А для решения этой проблемы надо договориться о поставках американского вооружения.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Трампу нравиться кукловодить такими младо боссами. В обмен на лояльность и закупки спг и угля будет втюхивать б/у и списанное оружие. Также пообещает дрючбу на века, окажет моральную поддержку.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Трамп просил о встречи но зеленский ещё думает
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