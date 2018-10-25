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Осман Пашаєв
Осман Пашаєв
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Полное вранье, только без Марии Захаровой

22.3тЧитати матеріал російською

Вопросы турецкого журналиста Эртугрула Озкёка.

"Мир с нетерпением ждет обнародования 7-минутной аудиозаписи убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Было три версии ее появления:

- apple watch, но техническая невозможность этого сразу стала понятна

- турецкая разведка заранее установила прослушивающие устройства.

Еще одна версия - у Анкары есть шпионы в диппредставительстве Саудовской Аравии.

Была ли запись получена в режиме реального времени? Если да, то известно ли было слушающим о том, что Джамаля заманивали повторно за 4 дня до убийства? Существуют ли записи готовящегося преступления и, если убийство зафиксировали в реальном времени, почему позволили 15 саудитам покинуть Турцию, не проверив багаж?

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Мне кажется, очевиден ответ на последний вопрос. У саудитов был дипломатический иммунитет и, даже если бы они в руках несли отсечённую голову журналиста на глазах всего Стамбула, максимум - их можно было бы объявить персонами нон-грата. У меня в ленте много дипломатов, надеюсь, меня поправят.

Даже сейчас заброшенные в лесу и на автостоянках машины с номерами саудовского генконсульства власти Турции обыскивают после получения специальных разрешений саудовского посла в Анкаре.

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Именно поэтому записи (если они есть) не обнародуют, так как это будет означать нарушение Турцией Венской конвенции о дипломатических сношениях.

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Лично у меня на данном этапе другой вопрос. Король, кронпринц, генпрокурор и глава МИДа КСА - то есть все как один признали, что журналист "убит в ходе ссоры в генконсульстве". Несчастный случай. Давайте поверим саудитам. И поверим в то, что испуг заставил исполнителей убийства замести следы.

Где тело? Тело где?

Почему турецкие власти две недели пересматривают тысячи часов с камер наблюдения, прочесывают Белградский лес и соседние провинции, а братские саудиты никак не могут помочь с поиском? Турки еще полторы тысячи лет могут прочесывать все окрестности в поисках трупа. Целый город Халкидон только вчера смогли найти.

Я правильно понимаю, что исполнители во всем сознались, но все 18 человек как рыба об лед молчат только на один вопрос - тело убитого?

И генконсул, на глазах которого произошел "несчастный случай" тоже молчит?

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А у саудитовских властей с их штатными легальными палачами, которые мечами рубят головы, например, за сомнение в существовании Аллаха, нет никакой возможности заставить их признаться?

Ладно палачи с мечами.

Там есть еще палачи, побивающие палками. Чтобы не попасть под эту экзекуцию саудит признается в любом деянии, которого не совершал. Там такие следственные действия, что позавидуют покойный Вышинский и здравствующий Ренат Кузьмин.

Поэтому, уважаемые эксперты, которые на полном серьезе рассуждают о саудовской версии происшедшего, come on.

Нет никакой саудовской версии. Есть одна - турецкая. В ней могу быть неточности, белые пятна и даже манипуляции.

Саудовская версия - это как российская версия про сбитый боинг, убитого Решата Аметова или похищенного Эрвина Ибрагимова. Полное вранье только без Марии Захаровой.

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В порядке бреда. Даже после 4-летней войны, путинско-российской лжи и манипуляций от Кремля и до "Медузы", саудовская ложь и наглость настолько кажутся дикими, что легче поверить - Хашогги до сих пор жив. Но нет.

Эр-Рияд умудрился воплотить весь натурализм "Игры престолов".

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Автор
Осман ПашаєвОсман Пашаєв
Місце
Туреччина
Об'єкт
вбивство
Джерело
Джерело:Facebook Османа Пашаева
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Саня Саня
Саня Саня
не расскрыт русский след.... автор не патриот.....
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