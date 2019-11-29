Поласував свининою: у мозку і легенях китайця виявили понад 700 паразитів

Жителю китайського міста Ханчжоу в провінції Чжецзян медики видалили понад 700 стрічкових черв'яків, які "поселилися" у його мозку та легенях.

Раніше він скуштував сирого м'яса, що й стало причиною такого страшного зараження. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Так, у жовтні цього року 43-річний Чжу Чжунфа вирішив спробувати гарячу страву зі свинини. Однак перед цим не перевірив, чи достатньо вона проварилася. Як з'ясувалося пізніше, у м'ясі були личинки свинячого ціп'яка.

У мозку і легенях китайця виявили понад 700 паразитів

Згодом чоловік почав скаржитися на часту втрату свідомості та судомні напади. Вже після звернення до лікарні, медики зробили йому МРТ головного мозку і грудної клітини, виявивши там сотні паразитів.

Зазначається, що яйця черв'яків потрапили в організм Чжунфи через шлунок, а потім – через кровотік у мозок.

dailymail.co.uk

За словами лікарів, позбутися від личинок чоловіку допомогли протипаразитарні препарати. Крім цього, йому також прописали спеціальний курс зі зниження побічних ефектів від таблеток.

"Перший тиждень лікування пройшов успішно. Тепер необхідно взяти аналізи", – запевнили в медустанові. Водночас про нинішній стан хворого не повідомляється.

dailymail.co.uk

Додамо, що свинячий ціп'як – це паразитичний стрічковий черв'як, личинки якого зазвичай розвиваються в організмі свиней. Заразитися ним можна, вживаючи м'ясо без належної теплової обробки. У кишечнику людини свинячий ціп'як здатний вирости до двох-трьох метрів у довжину. Медики зазначають, що інфікування центральної нервової системи цим страшним паразитом є однією з основних причин виникнення епілепсії в світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у китайській провінції Цзянси у 59-річного чоловіка лікарі витягли з мозку десятисантиметрового хробака. До цього він 30 років страждав від сильних головних болів і безуспішно намагався знайти причину своїх проблем зі здоров'ям.

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