"Поки останній не піде!" Ердоган зробив гучну заяву щодо терористів у Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що терористи все ще присутні в зоні безпеки на півночі Сирії і тому його країна має намір продовжувати боротьбу, поки останній із них звідти не піде.

Водночас підкреслив, що їхня сторона дотримуватиметься домовленостей, які раніше уклала зі США та Росією, якщо і вони зі свого боку діятимуть відповідно. Так він сказав на засіданні турецького парламенту перед фракцією правлячої Партії справедливості і розвитку, повідомляє "РИА Новости".

"Терористи перебувають на територіях, які ми позначили як "зону безпеки". Вони ще не викинуті звідти повністю, відбуваються напади на наших військових. Ми боротимемося, доки останній терорист не піде звідти", — підкреслив Ердоган.

Реджеп Таїп Ердоган

За його словами, турецька сторона проінформована про те, що терористи досі не покинули Тель-Ріфаат, Манбідж, а також схід і південь Рас-ель-Айна в Сирії.

Виступ Ердогана перед турецьким парламентом Telegram-канал "Повестка дня Турции"

"Ми уклали угоду зі США і Росією, і дотримуємося її. Однак за однієї умови: якщо наші партнери виконають свої зобов'язання. Вони нас не обдурять словами "ми вивели всіх терористів із цих територій", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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