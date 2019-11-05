"Поки останній не піде!" Ердоган зробив гучну заяву щодо терористів у Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що терористи все ще присутні в зоні безпеки на півночі Сирії і тому його країна має намір продовжувати боротьбу, поки останній із них звідти не піде.
Водночас підкреслив, що їхня сторона дотримуватиметься домовленостей, які раніше уклала зі США та Росією, якщо і вони зі свого боку діятимуть відповідно. Так він сказав на засіданні турецького парламенту перед фракцією правлячої Партії справедливості і розвитку, повідомляє "РИА Новости".
"Терористи перебувають на територіях, які ми позначили як "зону безпеки". Вони ще не викинуті звідти повністю, відбуваються напади на наших військових. Ми боротимемося, доки останній терорист не піде звідти", — підкреслив Ердоган.
Реджеп Таїп Ердоган
За його словами, турецька сторона проінформована про те, що терористи досі не покинули Тель-Ріфаат, Манбідж, а також схід і південь Рас-ель-Айна в Сирії.
Виступ Ердогана перед турецьким парламентом
Telegram-канал "Повестка дня Турции"
"Ми уклали угоду зі США і Росією, і дотримуємося її. Однак за однієї умови: якщо наші партнери виконають свої зобов'язання. Вони нас не обдурять словами "ми вивели всіх терористів із цих територій", — підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 жовтня стало відомо, що Туреччина у прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку, після того як президент оголосив про початок нової військової операції.
Президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині повним знищенням економіки, якщо та зробить будь-які "позарамкові" дії.
Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган у відповідь підкреслив, що він "ніколи не оголосить про припинення вогню" у північно-східній Сирії.
Про припинення військової операції Туреччини на північному сході Сирії Ердоган і віцепрезидент США Майкл Пенс домовилися 17 жовтня. Передбачалося, що після відходу курдів від сирійсько-турецького кордону на 30 км Анкара без бою увійде на територію і встановить зону безпеки.
Незабаром Ердоган пригрозив відновити військову операцію в Сирії, якщо домовленість між Анкарою і Вашингтоном про відведення курдських загонів самооборони не буде виконана.
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