Подружитися з Путіним: ще одна країна ЄС закликала скасувати санкції проти Росії

Євросоюз повинен покласти край болючим санкцій проти Росії і нормалізувати з нею політичні та економічні відносини.

З такою заявою виступив у інтерв'ю газеті Österreich розповів віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе, передає "Лента.ру".

"Для ЄС було би бажано переглянути позицію щодо Росії, оскільки санкції, перш за все, нашкодили австрійській економіці. Я завжди попереджав про те, щоб не підштовхувати Росію у сторону Китаю", - підкреслив він.

Новини У Росії розповіли про наслідки санкцій США

Хайнц-Крістіан Штрахе

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше італійські партії "Рух п'ять зірок" і "Ліга" погодили проект коаліційної угоди, який містить заклик скасувати санкції проти Росії і передбачає зниження податків і видворення нелегалів. Відповідний 58-сторінковий документ був оприлюднений у п'ятницю, 18 травня.