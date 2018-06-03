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ПолітикаЕкономіка

Подружитися з Путіним: ще одна країна ЄС закликала скасувати санкції проти Росії

2.3тЧитати новину російською

Євросоюз повинен покласти край болючим санкцій проти Росії і нормалізувати з нею політичні та економічні відносини.

З такою заявою виступив у інтерв'ю газеті Österreich розповів віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе, передає "Лента.ру".

"Для ЄС було би бажано переглянути позицію щодо Росії, оскільки санкції, перш за все, нашкодили австрійській економіці. Я завжди попереджав про те, щоб не підштовхувати Росію у сторону Китаю", - підкреслив він.

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Хайнц-Крістіан Штрахе

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше італійські партії "Рух п'ять зірок" і "Ліга" погодили проект коаліційної угоди, який містить заклик скасувати санкції проти Росії і передбачає зниження податків і видворення нелегалів. Відповідний 58-сторінковий документ був оприлюднений у п'ятницю, 18 травня.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Австрія
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