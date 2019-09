По посольству США в Іраку вдарили російськими ракетами: подробиці і фото

По "Зеленій зоні" Багдаду (столиця Іраку) були запущені дві ракети.

Як передають місцеві інформаційні ресурси, інцидент стався пізно ввечері в понеділок, 23 вересня. Про жертв чи постраждалих поки що невідомо.

В укріпленій зоні столиці розташовано посольство США, а також інші урядові будівлі Іраку.

Повідомляється, що удари завдавалися "Катюшами" - радянською зброєю, яка з'явилася у СРСР за часів Другої світової війни.

Передбачається, що за атакою стоїть терористичне угрупування Хашд аш-Шааб, яке раніше в цьому районі вже використовувало аналогічне озброєння.

BREAKING: 2 Katyusha rockets were fired towards the fortified Green Zone area of Baghdad, which houses the US Embassy, and Iraqi government buildings. Hashd al-Sha'bi terror group, an Iranian proxy in Iraq, was behind previous Katyusha attacks in the area. https://t.co/K7ZHzGCL48 pic.twitter.com/i12qU2tDKy

🇮🇶 - UPDATE: Two rockets were fired at the "Green Zone" in the capital of Baghdad. One of them fell near the US Embassy. No injuries or damage were reported https://t.co/x6EArMx9Dr