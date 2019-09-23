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24 вересня • оновлено в 02:03
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По посольству США в Іраку вдарили російськими ракетами: подробиці і фото

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По "Зеленій зоні" Багдаду (столиця Іраку) були запущені дві ракети.

Як передають місцеві інформаційні ресурси, інцидент стався пізно ввечері в понеділок, 23 вересня. Про жертв чи постраждалих поки що невідомо.

В укріпленій зоні столиці розташовано посольство США, а також інші урядові будівлі Іраку.

Повідомляється, що удари завдавалися "Катюшами" - радянською зброєю, яка з'явилася у СРСР за часів Другої світової війни.

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Передбачається, що за атакою стоїть терористичне угрупування Хашд аш-Шааб, яке раніше в цьому районі вже використовувало аналогічне озброєння.

Вибух в Багдаді

Вибух в Багдаді

соц мережі

Вибух в Багдаді

Вибух в Багдаді

соц мережі

Вибух в Багдаді

Вибух в Багдаді

соц мережі

Вибух в Багдаді

Вибух в Багдаді

соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Афганістані стався страшний теракт, в результаті якого загинуло багато людей. На півдні країни вибухнула вантажівка, начинена вибухівкою.

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Федоров Федор
Федоров Федор
ОбоSS в своем репертуаре в плане заголовка и содержания, которое далеко от него)
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Обоз,и при чем тут российское оружие?
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