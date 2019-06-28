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Пив лише своє: Путіна викрили в параної на G20 в Японії. Відео

3.8тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін на полях саміту G20 в японській Осаці провів спільну вечерю з іншими світовими лідерами, проте алкоголь пив тільки привезений із собою.

Підтверджуюче відео з'явилося в Twitter журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Прекрасний тост": Путін, Меркель і Трамп піднімають келихи на вечері", – підписав Смирнов.

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Володимир Путін

Володимир Путін

Користувачі в коментарях звернули увагу на те, що присутні глави держав пили різні напої. Так, Трамп підняв келих із червоним вином, а ось Путін спочатку взяв термос, але випив з чарки, яка стояла поруч.

Пив лише своє: Путіна викрили в параної на G20 в Японії. Відео

Скріншот з відео

Пив лише своє: Путіна викрили в параної на G20 в Японії. Відео

Скріншот з відео

"Путін у келих наливав зі своєї особистої фляжки? Є інфа чи ні?", "Якби бразильський кокс все таки доїхав, то атмосфера була б більш розряджена", "Путін чай адже п'є, правильно побачила? Чи саке?", "Тост однією склянкою, випив з іншої. Параної", – написали в коментарях.

Пив лише своє: Путіна викрили в параної на G20 в Японії. Відео
Пив лише своє: Путіна викрили в параної на G20 в Японії. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін прийшов на "Пряму лінію" зі своєю чашкою, з якої з'являється на всіх подібних заходах. У мережі припустили, що російський лідер панічно боїться отруєння.

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Тема
Саміт G20 у Японії
Особи
Володимир ПутінАнгела МеркельДональд Трамп
Місце
Японія
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
Пурга на обозе - он с меркель пошутил по поводу своего стакана. Выпил чего налили.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Я благодарен соседям по глобусу за то, что xoxлы это они а не мы.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нерабы следят за кожным шагом своего Укро-Бога!
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