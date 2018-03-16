Після Скрипаля: ще один екс-розвідник заявив про погрози

Колишній агент КДБ Борис Карпичков, який живе в еміграції в Новій Зеландії, заявив про погрози на свою адресу, отримані за місяць до отруєння колишнього полковника ГРУ Росії Сергія Скрипаля.

Раніше йому повідомили про те, що він сам і отруєний екс-шпигун стануть об'єктами нападу, передає "Радіо Свобода".

Колишній співробітник КДБ зазначив, що отримав інформацію від надійного джерела в російських спецслужбах, проте не визнав загрози серйозними, так як отримував їх і раніше.

Новини Макрон показово проігнорував Росію через Скрипаля

Карпичков був російським шпигуном у Латвії. У 1995 році він став передавати інформацію латвійській владі. У 1998 році колишнього співробітника КДБ розкрили і він втік до Лондона. За словами Карпичкова, в 2006 році йому погрожували, і він поїхав до Нової Зеландії.

Як повідомляв "Обозреватель", Скрипаля отруїли разом з дочкою 4 березня в місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною, розробленою ще за часів СРСР.