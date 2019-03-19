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Пішов, як Єльцин: у відставці Назарбаєва помітили дивні моменти

3.1тЧитати матеріал російською

У заяві про відставку президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва знайшли схожість із прощальною промовою першого президента РФ Бориса Єльцина.

Обидва правителі повідомляли, що йдуть заради "нового покоління політиків". Порівняння промов провели у Telegram-каналі "RIA Kremlinpool".

"Назарбаєв, як і Єльцин, оголосив про дострокову відставку з посади президента по телевізору. Різниця у 20 років, а посил і слова майже однакові", — зауважили журналісти.

Нурсултан Назарбаєв

Нурсултан Назарбаєв

Скріншот

Назарбаєв почав свій виступ фразою "Я прийняв непросте для себе рішення — скласти з себе повноваження". Єльцин же починав словами "Я прийняв рішення. Довго і болісно над ним розмірковував. В останній день року, що минає, я йду у відставку".

Також у промові глава Казахстану зазначив, що "бачить своє майбутнє завдання у забезпеченні приходу до влади нового покоління керівників".

Єльцин заявляв, що "Росія має увійти в нове тисячоліття з новими політиками, розумними та енергійними людьми".

Назарбаєв і Єльцин

Назарбаєв і Єльцин

Telegram RIA Kremlinpool

Як писав OBOZREVATEL, обов'язки президента Казахстану до виборів глави держави виконуватиме спікер сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв.

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Особа
Нурсултан Назарбаєв
Місце
Казахстан
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