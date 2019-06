"Пішли ви на!.." Каспаров жорстко вилаявся через повернення Росії в ПАРЄ

Російський опозиціонер, екс-чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров послав німецьких дипломатів, які підтримали повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

"Від імені російського громадянського суспільства, вимушеного жити за кордоном, пішли ви на..." – написав росіянин на своїй сторінці у Twitter.

Так він відповів на слова міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, який назвав повернення РФ в організацію "хорошою новиною для громадянського суспільства Росії".

Гаррі Каспаров Голос Америки

"Заспокоєння диктатора та винагорода агресії погіршать ситуацію, як це було завжди", – додав Каспаров.

Коментуючи ситуацію, він зазначив, що "давній мрії про Європу та світ, у якому править закон, а не сила зброї", прийшов кінець, а також нагадав, що "198 голландців вбиті Росією на MH17".

Каспаров назвав ганьбою, що 8 із 10 нідерландських делегатів "виступили на стороні Путіна" в ПАРЄ.

"Це капітуляція гірша, ніж у Мюнхені в 1938 році, тому що вони навряд чи зіткнуться з нацистською військовою машиною", – впевнений він.

Гайко Маас УНІАН

On behalf of Russian civil society forced to live abroad, fuck you. Appeasing a dictator and rewarding aggression will make things worse, it always has. https://t.co/LIRLZio6BN - Garry Kasparov (@ Kasparov63) June 25, 2019

It's a capitulation worse than Munich 1938 because they are hardly facing a Nazi war machine. They are cowering before Gazprom and hiding their names and faces. - Garry Kasparov (@ Kasparov63) June 25, 2019

The European bureaucrats who say they want to "keep Putin at the table" to negotiate should ask the people of Aleppo about that. If they can find one still alive. - Garry Kasparov (@ Kasparov63) June 25, 2019

