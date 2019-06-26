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"Пішли ви на!.." Каспаров жорстко вилаявся через повернення Росії в ПАРЄ

9.9тЧитати матеріал російською

Російський опозиціонер, екс-чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров послав німецьких дипломатів, які підтримали повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

"Від імені російського громадянського суспільства, вимушеного жити за кордоном, пішли ви на..." – написав росіянин на своїй сторінці у Twitter.

Так він відповів на слова міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, який назвав повернення РФ в організацію "хорошою новиною для громадянського суспільства Росії".

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Гаррі Каспаров

Гаррі Каспаров

Голос Америки

"Заспокоєння диктатора та винагорода агресії погіршать ситуацію, як це було завжди", – додав Каспаров.

Коментуючи ситуацію, він зазначив, що "давній мрії про Європу та світ, у якому править закон, а не сила зброї", прийшов кінець, а також нагадав, що "198 голландців вбиті Росією на MH17".

Каспаров назвав ганьбою, що 8 із 10 нідерландських делегатів "виступили на стороні Путіна" в ПАРЄ.

"Це капітуляція гірша, ніж у Мюнхені в 1938 році, тому що вони навряд чи зіткнуться з нацистською військовою машиною", – впевнений він.

Гайко Маас

Гайко Маас

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Гаррі Каспаров
Місце
Росія
Теги
ПАРЄскандалидипломат
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Молодец шахматист. Любителям ПАКТА МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА - шах и МАТ
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Этому Гайке Маасу надо резьбу сорвать ! Тупой продажный немчура !
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
НЕЧИСТЬ ПРОКРЕМЛЁВСКАЯ, ВАМ БОЛЬШЕ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ, КРОМЕ КАК СИДЕТЬ НА УКРИНСКОМ РЕСУРСЕ? Обращаюсь одновременно ко всей мрази, что ниже обозначилась на ветке
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Пигин Макс
Пигин Макс
Прокапало Ігор, Эвана как тебя корёжит...
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