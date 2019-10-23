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23 жовтня • оновлено в 11:50
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Писав російською мовою: Лукашенко потрапив в безглузду ситуацію

1.7т Читати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко по-російськи назвав білоруську рідною мовою.

Як повідомила прессекретар глави держави Наталія Ейсмонт, він взяв участь у перепису населення, передає БелТА.

"Заповнював анкети президент російською мовою, в графі "рідна мова" (засвоєна першою в ранньому дитинстві) вказав білоруську", - зазначила вона.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Известия

Перепис населення почався в Білорусі з 4 жовтня. Попередні підсумки будуть готові до 3 лютого 2020 року, основні - до 1 червня 2020 року.

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Останній перепис населення проводився в Білорусі в жовтні 2009 року. За його підсумками, населення Білорусі склало близько 9 млн 504 тис. осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко назвав Росію головним стратегічним партнером і закликав не дивитися на білорусів як на ворогів, які повернулися спиною до РФ.

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Дудко Олег
Дудко Олег
А в чем прикол? В Белоруссии 2 государственных языка.
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
а Зеленский на каком языке пишет?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Господи, это только упоротым дело, что там на каком языке писал Лукашенко. Какая разница? И вы ещё будете говорить, что на Украине языковой вопрос не стоит? Вы больны!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кристина Стефанова, да, шалава - это только "нам есть дело" - шо ты, тупая самка кацaпа, прибежала на наш ресурс это написать!))) Животное - стой в своем хлеву, корова рюская. И там мычи.
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