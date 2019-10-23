Писав російською мовою: Лукашенко потрапив в безглузду ситуацію

Президент Білорусі Олександр Лукашенко по-російськи назвав білоруську рідною мовою.

Як повідомила прессекретар глави держави Наталія Ейсмонт, він взяв участь у перепису населення, передає БелТА.

"Заповнював анкети президент російською мовою, в графі "рідна мова" (засвоєна першою в ранньому дитинстві) вказав білоруську", - зазначила вона.

Олександр Лукашенко Известия

Перепис населення почався в Білорусі з 4 жовтня. Попередні підсумки будуть готові до 3 лютого 2020 року, основні - до 1 червня 2020 року.

Останній перепис населення проводився в Білорусі в жовтні 2009 року. За його підсумками, населення Білорусі склало близько 9 млн 504 тис. осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко назвав Росію головним стратегічним партнером і закликав не дивитися на білорусів як на ворогів, які повернулися спиною до РФ.

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