Піонтковський сказав, як росіянки вставляють ніж у спину Путіну

Ситуація з жінками дітородного віку в Росії набагато гірша, ніж та, яку уявляє собі президент РФ Володимир Путін.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський опозиціонер, що перебуває в політичній еміграції в США, Андрій Піонтковський.

Він прокоментував заяву Путіна про те, що "число жінок дітородного віку до 2032 року скоротиться більш ніж на 25%", а також про те, що, на думку президента РФ, ця проблема може бути вирішена шляхом "залучення наших співвітчизників до Росії".

"Я думаю, багато хто знайшов би в ній (в цій ідеї. - Ред.) навіть якийсь обнадійливий момент. Нехай ці так звані співвітчизники, становищем яких Москва спекулює, і їдуть в Росію", - зауважив опозиціонер.

У той же час він додав: "Але, думаю, в рамках концепції "русского міра" Путін, скоріше, думає не про рух співвітчизників до Росії, а про рух Росії ближче до співвітчизників".

"А що стосується жінок дітородного віку, то ситуація навіть складніша, ніж та, яку уявляє собі Путін. Всі опитування громадської думки показують, що переважна більшість жінок дітородного віку в Сибіру і на Далекому Сході вважають за краще виходити заміж за китайців", - констатував Піонтковський.

Нагадаємо, раніше ідею Путіна оцінили відомі українки - Ірина Фаріон, Лариса Ніцой і Олена Мозгова.