Потужність, як у Хіросімі: вибух біля берегів Китаю викликав сплеск радіації

У четвер, 21 листопада, у Південно-Китайському морі біля берегів Китаю вибухнув атомний підводний човен, внаслідок чого ву трьох країнах була зафіксована радіація.

Про це повідомляє HalTurnerRadioShow. Потужність вибуху, який трапився на глибині 50 метрів, склала приблизно 10-20 кілотонн (можна порівняти з Хіросімою).

Надзвичайна подія трапилася о 1:22 за київським часом. Перевищення рівня радіації помітили у Китаї, якому приписують підводний човен, на Тайвані та у В'єтнамі.

Біля берегів Китаю рвонув підводний човен: зафіксована радіація ТАСС

Деталі інциденту поки невідомі, проте фахівці вказали на те, що подібний випадок міг спричинити хіба що вибух боєголовки. Зазначимо, що офіційного підтвердження інформації немає.

У Китаї, на Тайвані та у В'єтнамі зафіксували радіацію HalTurnerRadioShow

Місце вибуху HalTurnerRadioShow

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Архангельській області (Росія) трапився вибух на території військової частини. Внаслідок цього загинули і постраждали люди.

У містах Архангельськ і Сєверодвінськ через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.

За даними фахівців, внаслідок вибуху в Архангельську у довкілля могли бути викинуті альфа і бета-частинки, небезпечні під час потрапляння в дихальні шляхи людини.

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