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21 листопада • оновлено в 16:40
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Потужність, як у Хіросімі: вибух біля берегів Китаю викликав сплеск радіації

6.9т
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У четвер, 21 листопада, у Південно-Китайському морі біля берегів Китаю вибухнув атомний підводний човен, внаслідок чого ву трьох країнах була зафіксована радіація.

Про це повідомляє HalTurnerRadioShow. Потужність вибуху, який трапився на глибині 50 метрів, склала приблизно 10-20 кілотонн (можна порівняти з Хіросімою).

Надзвичайна подія трапилася о 1:22 за київським часом. Перевищення рівня радіації помітили у Китаї, якому приписують підводний човен, на Тайвані та у В'єтнамі.

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Біля берегів Китаю рвонув підводний човен: зафіксована радіація

Біля берегів Китаю рвонув підводний човен: зафіксована радіація

ТАСС

Деталі інциденту поки невідомі, проте фахівці вказали на те, що подібний випадок міг спричинити хіба що вибух боєголовки. Зазначимо, що офіційного підтвердження інформації немає.

У Китаї, на Тайвані та у В'єтнамі зафіксували радіацію

У Китаї, на Тайвані та у В'єтнамі зафіксували радіацію

HalTurnerRadioShow

Місце вибуху

Місце вибуху

HalTurnerRadioShow

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Китай
Тег
вибух
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