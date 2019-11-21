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21 листопада • оновлено в 09:02
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"Підпис Росії нічого не означає": Естонія відкрито виступила проти Москви

3.5т
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Росія не тримає свого слова, а її підписи на міжнародних актах нічого не значать. Це ні для кого не секрет.

Таку заяву зробила президентка Естонії Керсті Кальюлайд у інтерв'ю медіамережі EurActiv. Вона додала, що РФ стягнула сили й техніку до кордону республіки. Їх концентрацію можна порівняти з числом військ, задіяних у маневрах "Захід-2009".

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"НАТО потрібно розуміти: буде мало часу на реагування, якщо щось піде не так", –зауважила політикиня.

Вона додала, що в разі загрози діяти доведеться дуже швидко, але Північноатлантичний альянс на 100% готовий захищати своїх союзників.

"Ці 100% залежать від готовності і можливості стримування", – пояснила президентка Естонії.

Водночас вона виступила за діалог навіть із найважчим партнером.

Естонія відкрито виступила проти Росії

Естонія відкрито виступила проти Росії

tsargrad.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава парламенту Естонії, член Консервативної народної партії EKRE Генн Піллуаас зажадав від Росії повернути захоплені території держави.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Місце
Естонія
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hunt andres
hunt andres
Ясно. Буратина в Москву не едет)))
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Валевич Борис
Валевич Борис
рашка только со слабым противником воевать может. Когда турки сбили их самолет - они не полезли воевать, а плакали и от злости давили турецкие помидоры
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Хо Хол
Хо Хол
Валевич Борис, между прочим РФ воюет с одной из сильнейших армий Европы - с окраинской. Ты забыл что ли?
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0
Хо Хол
Хо Хол
Можно подробнее, какой именно договор РФ нарушила?
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