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11 червня • оновлено в 06:42
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Підозрюваного у вбивстві Джорджа Флойда відпустили під заставу

1.4т
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Один з поліцейських Міннеаполіса (США), підозрюваний у вбивстві Джорджа Флойда при затриманні, вийшов з під варти під заставу.

За Томаса Лейна внесли 750 тисяч доларів, передає New York Post. Він проходить у справі як підбурювач та пособник у вбивстві з ще двома колегами.

Поліцейський Дерек Шовін вважається підозрюваним у скоєнні вбивства з необережності. Всі четверо за постановою суду можуть бути тимчасово звільнені під заставу сумою в один мільйон доларів.

Підозрюваний у вбивстві Томас Лейн

Підозрюваний у вбивстві Томас Лейн

New York Post

Раніше OBOZREVATEL писав, що в США поховали Джорджа Флойда в золотій труні і білому катафалку.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Місце
США
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