Піднявся чорний дим, влада в паніці: в Іспанії пекельна пожежа на хімзаводі. Відео

У середу, 11 листопада, в муніципалітеті Мунтурнес-дав-Вальєс, що неподалік від Барселони, в Іспанії трапилася масштабна пожежа на хімічному заводі, через що наближені населені пункти екстрено евакуювали.

Про це повідомляє місцеве видання La Vanguardia. Про потерпілих інформації немає (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що на місце НП прибули відразу 20 пожежних машин. Вогонь охопив усі приміщення заводу.

В Іспанії загорівся хімзавод

В Іспанії загорівся хімзавод Скриншот із відео

В Іспанії загорівся хімзавод Скриншот із відео

В Іспанії загорівся хімзавод

В Іспанії загорівся хімзавод Скриншот із відео

Оскільки була загроза викиду токсичних речовин, влада активувала механізм цивільного захисту на випадок витоку токсичних речовин і рекомендувала жителям найближчих районів не виходити з приміщень і не відчиняти вікон.

Очевидці розповіли, що бачили в радіусі пожежі хмари чорного диму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Франції сталася пожежа на хімзаводі. У місті Руан закрили всі установи і евакуювали жителів.

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