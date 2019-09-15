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15 вересня • оновлено в 06:26
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Підкорить весь світ? У США оцінили "диво-зброю" Путіна

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Російська підводна торпеда "Шквал" має унікальні швидкісні показники, однак дуже гучна й потенційно видає локацію судна, що запустило її.

Про це повідомляється в матеріалі американського видання National Interest. Вказується, що про "Шквал" стало відомо тільки в середині 1990-х років, хоча торпеду винайшли ще за радянських часів.

При цьому ядерна боєголовка, яка гарантовано знищує ціль і якою оснащено зброю, може перекрити недоліки торпеди.

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"Всього одне інноваційне рішення може кардинально змінити баланс сил у бою", – йдеться в статті.

Розробникам вдалося значно знизити опір торпеди у водному середовищі завдяки режиму суперкавітації, при якому навколо снаряда утворюється пара. Таким чином, "Шквал" рухається в кавітаційній порожнині, або паровому міхурі.

Автор статті висловив думку, що так звана суперкавітуюча торпеда готова "відразу підкорити весь світ". Він також додав, що в арсеналі США немає нічого подібного.

Ілюстрація. Торпеда "Шквал"

Ілюстрація. Торпеда "Шквал"

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Як писав OBOZREVATEL, Росія зірвала план поставок танків "Армата" своєї армії. Одна з причин – серйозні недоробки, через які на спецприйманні сумніваються в боєздатності зброї.

Так, відомо, що "Уралвагонзавод", на якому виробляється новий танк, поставить у війська лише 16 одиниць техніки замість запланованих 44.

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Росія
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зброя Новини Росії
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Я так понимаю торпеду еще в советское время изобрели украинцы а русские ее у них украли. Не?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Pavlov Dmiyty, Подобные торпеды пускали козаки из под перевернутых баркасов (подводных човнов) на пердячем пару .когда брали Дюнкерк, Зеленый сказал.
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