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Підіграли Путіну? В ООН і ОБСЄ розкритикували закон про українську мову

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В ОБСЄ і ООН висловили стурбованість через те, що український закон про державну мову може не повністю гарантувати права національних меншин.

Про це представники міжнародних організацій заявили на засіданні Ради безпеки ООН, скликане за ініціативою Росії у вівторок, 16 липня.

"Закон про державну мову в його нинішньому вигляді не забезпечує достатню законодавчу ясність, не гарантує захисту мовних прав нацменшин. Ідеально було б, якби мовна політика України здійснювалася при повному збереженні прав нацменшин, зокрема в мовній сфері", – сказав верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Ламберто Заньєр.

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В ООН і ОБСЄ розкритикували закон про українську мову

В ООН і ОБСЄ розкритикували закон про українську мову

При цьому, він наголосив, що в України є всі права зміцнювати роль державної мови.

"Права меншин, зокрема і в питанні мови й освіти повинні враховуватися, зокрема, і в питанні зобов'язань України перед ОБСЄ та міжнародними стандартами. Збалансована, прагматична лінгвістична політика повинна досягатися за рахунок стимулів, а не покарань", – зазначив він.

Ламберто Заньєр

Ламберто Заньєр

Скріншот із відео

Заступник генерального секретаря ООН із політичних питань Розмарі Дікарло додала, що закон викликає стурбованість і з боку ООН.

"Хоча багато спірних питань були врегульовані в підсумковому варіанті, закон, як і раніше, викликає занепокоєння. УВКПЛ рекомендує, щоб український уряд розробив на основі закону про мову закон про реалізацію прав нацменшин", – пояснила вона.

Розмарі Дікарло

Розмарі Дікарло

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник Російської Федерації в Раді безпеки ООН Василь Небензя вибухнув на засіданні звинуваченнями на адресу України через закон про державну мову.

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Тема
Закон про мови
Тег
Радбез ООН
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Мир Миру
Мир Миру
Україна теж глибоко занепокоєна позицією ОБСЄ і ООН.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Не плохо так врезали ООНовской поварешкой по кастрюлям на башках свидомитов
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Ну это уже не нож в спину от "союзников" это кувалда по башке.
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