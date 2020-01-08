Катастрофи Boeing-737 можна було уникнути: Іран викрили в підбурюванні

Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що продовження функціонування цивільного аеропорту в Тегерані в умовах, коли Іран очікував військової "відповіді" на удар по базах США, є підбурюванням.

На його думку, якби небо вчасно "закрили", катастрофи українського літака Boeing-737 можна було б уникнути. Про це він сказав у коментарі OBOZREVATEL.

Він провів паралель між катастрофою 8 січня 2020 року і катастрофою рейсу МН17, що трапилася над Донбасом 17 липня 2014 року. "Україна тоді не закрила небо, тому що не було такої вимоги, та й не було зрозуміло – чи то зіб'ють, то чи то ні. Але тут взагалі все зрозуміло. Ти стрельнув по Штатах, а тепер привів ППО в підвищену готовність і чекаєш, коли що прилетить", – заявив експерт.

8 січня літак Boeing-737 МАУ зазнав аварії в Тегерані

"А відповідь може бути тільки з повітря – або винищувачі, або дрони, або ракети тощо. Тобто твоя ППО чекає десятки повітряних цілей, і в цій ситуації продовжувати польоти цивільної авіації, не закрити повітряний простір – це як підбурювання", – підкреслив Лукашевич.

Він порівняв цю ситуацію з ситуацією на Донбасі, "коли в "ДНР" "Гради", які обстрілювали позиції ЗСУ, розміщувалися у дворах житлових будинків, щоб відповідь спрямовувалася прямо туди. Україна або не стане стріляти по житлових будинках, а якщо стане – то "ось, які вони фашисти й звірі".

Експерт також звернув увагу на те, що "ППО цивільні літаки бачать як чужі. Якщо ти чекаєш на відповідь, ти маєш очистити небо від якихось сторонніх літальних апаратів".

Як писав OBOZREVATEL:

Вранці 8 січня український літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ), на борту якого перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран). Всі подробиці та оновлення – в матеріалі OBOZREVATEL.

Напередодні Іран здійснив бомбардування військових баз США, розташованих в Іраку. В результаті загинуло 26 американських військовослужбовців.

Раніше Вадим Лукашевич озвучив пріоритетну версію катастрофи Boeing-737 в Тегерані. На його думку, необхідно враховувати той факт, що вона відбулася в "найгарячішій точці на планеті".

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