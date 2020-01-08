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8 січня • оновлено в 14:47
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Катастрофи Boeing-737 можна було уникнути: Іран викрили в підбурюванні

3.1т
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Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що продовження функціонування цивільного аеропорту в Тегерані в умовах, коли Іран очікував військової "відповіді" на удар по базах США, є підбурюванням.

На його думку, якби небо вчасно "закрили", катастрофи українського літака Boeing-737 можна було б уникнути. Про це він сказав у коментарі OBOZREVATEL.

Він провів паралель між катастрофою 8 січня 2020 року і катастрофою рейсу МН17, що трапилася над Донбасом 17 липня 2014 року. "Україна тоді не закрила небо, тому що не було такої вимоги, та й не було зрозуміло – чи то зіб'ють, то чи то ні. Але тут взагалі все зрозуміло. Ти стрельнув по Штатах, а тепер привів ППО в підвищену готовність і чекаєш, коли що прилетить", – заявив експерт.

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"А відповідь може бути тільки з повітря – або винищувачі, або дрони, або ракети тощо. Тобто твоя ППО чекає десятки повітряних цілей, і в цій ситуації продовжувати польоти цивільної авіації, не закрити повітряний простір – це як підбурювання", – підкреслив Лукашевич.

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Він порівняв цю ситуацію з ситуацією на Донбасі, "коли в "ДНР" "Гради", які обстрілювали позиції ЗСУ, розміщувалися у дворах житлових будинків, щоб відповідь спрямовувалася прямо туди. Україна або не стане стріляти по житлових будинках, а якщо стане – то "ось, які вони фашисти й звірі".

Експерт також звернув увагу на те, що "ППО цивільні літаки бачать як чужі. Якщо ти чекаєш на відповідь, ти маєш очистити небо від якихось сторонніх літальних апаратів".

Як писав OBOZREVATEL:

  • Вранці 8 січня український літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ), на борту якого перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран). Всі подробиці та оновлення – в матеріалі OBOZREVATEL.

  • Напередодні Іран здійснив бомбардування військових баз США, розташованих в Іраку. В результаті загинуло 26 американських військовослужбовців.

  • Раніше Вадим Лукашевич озвучив пріоритетну версію катастрофи Boeing-737 в Тегерані. На його думку, необхідно враховувати той факт, що вона відбулася в "найгарячішій точці на планеті".

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Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані Конфлікт США та Ірана Ексклюзив
Особа
Вадим Лукашевич
Місце
Іран Тегеран
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Коментарі
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Пигин Макс
Пигин Макс
Если бы Украина в своё время закрыла небо...
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Петров Игорь
Петров Игорь
Иран не отдаст Украине черные ящики самолета МАУ...ответ на вопрос, кто виноват?,я так понимаю, уже получен.
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Горелов Сергей, придешь на суд, поучаствуешь в качестве свидетеля. это будет не пукистанский суд, так что сможешь доказать, что пукистан не сбивал МН-17
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Семенич Сем
Семенич Сем
Горелов Сергей, ))) Черного ящика с малайзийского Боинга в Украины не когда не было )))))))) ПроФФФесор ))))))
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А как насчёт малазийского Боинга?
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