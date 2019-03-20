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"Підберемо останки": Соловйов зібрався "хоронити" Україну

1.6тЧитати матеріал російською

Головний російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Росія не має наміру вести переговори з Україною, оскільки її як державу незабаром нібито чекає загибель і розпад.

Він упевнений, що до цього призведе "нацистський" режим, який впаде після виборів. Маревними міркуваннями рупор Кремля відзначився в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"Нам нема про що з вами перемовлятися. Ви не можете зрозуміти! Всі ваші політики несуть нісенітницю, вони не розуміють головного — ми не збираємося з вами перемовлятися. Нам нема про що з вами розмовляти! Ви зрозумійте, навіщо нам розмовляти з нацистським режимом, що падає? Навіщо нам з вами розмовляти? Нам не треба навіть з вами говорити — ми просто потім підберемо останки", — погрозливо і самовпевнено заявив Соловйов.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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