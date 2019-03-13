Під завалами понад 100 дітей: у Нігерії обвалилася школа

У Нігерії, на острові Лагос, 13 березня зруйнувалася триповерхова будівля школи, через що під завалами опинилися понад 100 дітей.

Надзвичайна подія трапилася на вулиці Ітафаджі, пише The Guardian. За попередніми даними, є декілька загиблих і велика кількість поранених.

"Багатьох учнів відправили в центральний госпіталь, батьки інших намагаються відшукати своїх дітей", ‒ пояснили в ЗМІ.

Відомо, що на верхніх поверхах, які звалилися, перебували учні молодших класів. Даних про їх стан немає. Місцевий телеканал Channels стверджує, що діти могли потрапити в пастку.

У Нігерії впала школа The Guardian

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Як писав OBOZREVATEL, у грудні 2018 року під Києвом впав дах шкільного спортзалу. У момент НП у ньому перебували близько 30 учнів.

Жертв вдалося уникнути завдяки швидкій реакції тренерів, які встигли врятувати дітей від потрапляння під обвал.

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