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Під виглядом іграшок: в Іраку спливла контрабандна зброя з України

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У порту Умм-Каср на півдні Іраку виявили контрабандну партію 9-мм пістолетів "Форт-19" українського виробництва.

Відповідну заяву зробили іракські прикордонники, передає Український мілітарний портал. Контейнери, в яких намагалися провезти 1033 пістолети, були підписані як "Велосипеди".

Як пояснили в Головному управлінні митниці Іраку, зброю ввезла в країну під виглядом іграшок приватна компанія, яка не мала на це дозволу.

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Під виглядом іграшок: в Іраку спливла контрабандна зброя з України

mil.in.ua

Примітно, що всі пістолети були укомплектовані оригінальною упаковкою і запасним магазином для патронів.

Форт-19

Форт-19

mil.in.ua

Форт-19

Форт-19

mil.in.ua

Зауважимо, "Форт-19" виробляє підприємство "Форт" у Вінниці, яке перебуває в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сирії виявили контейнери з токсичною речовиною, нібито належать Україні.

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Тема
контрабанда
Місце
Ірак
Тег
контрабанда
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Наверное на руку Кремля свалят)))))
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