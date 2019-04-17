Під виглядом іграшок: в Іраку спливла контрабандна зброя з України

У порту Умм-Каср на півдні Іраку виявили контрабандну партію 9-мм пістолетів "Форт-19" українського виробництва.

Відповідну заяву зробили іракські прикордонники, передає Український мілітарний портал. Контейнери, в яких намагалися провезти 1033 пістолети, були підписані як "Велосипеди".

Як пояснили в Головному управлінні митниці Іраку, зброю ввезла в країну під виглядом іграшок приватна компанія, яка не мала на це дозволу.

mil.in.ua

Примітно, що всі пістолети були укомплектовані оригінальною упаковкою і запасним магазином для патронів.

Форт-19 mil.in.ua

Форт-19 mil.in.ua

Зауважимо, "Форт-19" виробляє підприємство "Форт" у Вінниці, яке перебуває в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сирії виявили контейнери з токсичною речовиною, нібито належать Україні.

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