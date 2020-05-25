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25 травня • оновлено в 09:22
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Перша країна в Європі повністю перемогла COVID-19: останній заражений видужав

8.5т
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Чорногорія стала першою країною в Європі, яка повністю подолала пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

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Інститут громадського здоровʼя в Подґориці оприлюднив заяву, згідно з якою в Чорногорії 20 днів поспіль не фіксували нових випадків захворювання.

Чорногорія вже 20 днів не фіксує нових випадків COVID-19

Чорногорія вже 20 днів не фіксує нових випадків COVID-19

Окрім того, у країні вилікувались всі раніше інфіковані.

Усього ж у Чорногорії було зареєстровано 324 випадки коронавірусу, з них 9 – летальних. Інші 315 осіб уже побороли хворобу.

Перша країна в Європі повністю перемогла COVID-19: останній заражений видужав

ijzcg.me

Перша країна в Європі повністю перемогла COVID-19: останній заражений видужав

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Європейського центру з профілактики та контролю захворювань докторка Андреа Аммон заявила, що Європу неминуче накриє друга хвиля пандемії коронавірусу, яким уже заразилися понад 5 мільйонів людей у всьому світі.

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Тема
Коронавірус
Місце
Чорногорія
Тег
вірус
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 245.

    Вилікувалися: 7234. Померли: 623.

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