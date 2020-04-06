Перша країна Європи оголосила про пом'якшення карантину: що дозволять людям

В Австрії вирішили поступово пом'якшувати карантинні заходи через коронавірус. Так, з 14 квітня дозволять роботу невеликих магазинів, а з 1 травня – торгових центрів, інших місць торгівлі та перукарень у разі дотримання певних правил безпеки.

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Про це заявив канцлер країни Себастьян Курц, пише ORF. Він також зазначив, що після католицького Великодня в Австрії знову відкриються федеральні сади. Однак від людей як і раніше будуть вимагати носити маски в громадському транспорті та збережуть обмеження на пересування.

За словами Курца, Австрія відреагувала швидше і жорсткіше, ніж інші країни, на поширення коронавірусу. Саме тому вона вийде з кризи швидше.

"Але тільки якщо всі будуть продовжувати дотримуватися заходів безпеки", – підкреслив австрійський канцлер, уточнивши, що вони повинні тривати мінімум до кінця квітня.

Курц нагадав австрійцям про важливість уникнення соціальних контактів і дотримання дистанції в громадських місцях.

Коронавірус у світі

"Крім того, ви не повинні святкувати Великдень з людьми за межами вашого дому. Великодній тиждень буде вирішальним", – звернувся політик до народу.

Підсумовуючи, він уточнив, що з 14 квітня дозволяється відчиняти невеликі магазини площею до 400 кв. м, а з 1 травня – всі магазини, торгові центри та перукарні. Однак клієнтів пускатимуть в них тільки у масках і за умови обмеженої кількості людей в приміщенні.

Всі інші заклади, включаючи готелі та ресторани, не повинні відчинятися для відвідувачів до середини травня. Що стосується масових заходів, то вони взагалі будуть заборонені до кінця червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 квітня міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанса оголосив про плани "другої фази" карантину через коронавірус. Так, в країні поступово мають намір послабляти заборони і блокування в зв'язку зі зниженням смертності від хвороби.

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