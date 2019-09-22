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22 вересня • оновлено в 09:00
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Пережив інсульт і смерть подруги: отруєний "Новачком" британець подає на Росію мільйонний позов

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Британець Чарлі Роулі, якого отруїли речовиною "Новачок", як російського ексшпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, вирішив судитися з Росією.

Про це повідомляє The Mirror. Він планує подати позов на 1 мільйон фунтів.

Британець провів у комі два дні. Крім того, дівчина Чарлі Дон Стерджесс померла від отруєння речовиною.

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Отруєний "Новачком" британець подає на Росію в суд

Отруєний "Новачком" британець подає на Росію в суд

"Це дуже сильно вплинуло на моє життя. Я хочу справедливості", – пояснив Роулі.

Відзначається, що чоловік продовжує страждати від серйозних побічних ефектів від токсину, який він проковтнув, але каже, що його найбільше занепокоєння – розкриття правди про те, що відбулося насправді.

Представляти інтереси потерпілого буде Патрік Магуаїр, адвокат, який захищав жертв терористичних атак на Вестмінстерському мосту в Лондоні в 2017 році.

За словами правозахисника, Дон і Чарлі стали безневинними жертвами, які потрапили під перехресний вогонь отруєнь Солсбері.

Відзначимо, жінка померла у віці 44 років 8 липня 2018 року, через тиждень після того, як 46-річний Чарлі мимоволі подарував їй флакон із "Новачком", замаскований під парфуми Premier Jour, після того, як виявив його у відрі для сміття.

Дон Стерджесс померла від "Новачка"

Дон Стерджесс померла від "Новачка"

Sunday Mirror

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Скотланд-Ярді" заявили, що в результаті отруєння "Новачком" у британському Солсбері крім Скрипалів і сержанта поліції постраждав ще один правоохоронець.

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Теми
Отрута "Новачок" Отруєння Скрипаля
Місце
Великобританія
Тег
Новини Росії
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Этот бомж в мусорке нашел не понять что, а виновата Россия? Прикольно.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Настоящий джентльмен - подарок любимой женщине ходил искал по помойкам. Видать, давно хотел её грохнуть.
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
Занавес!!! Наркоман и алкоголик, нашедший в помойке какой-то флакон, и решивший подарить его своей даме сердца, которая в свои 44, выглядела на 64, подает на Россию в суд! Это значит, что если у меня после бутылочки Bitter, найденной в помойке, случится диарея, я смогу отсудить 1 млн. фунтов у британской короны? Кастрюли, мотайте на ус! Это лучше чем унитазы в Польше чистить! Нашли у себя в помойке недопитую бутылочку английского пива, и фпиерёд, звоните недоадвокату Фейгину, берете в свидетели недоубиенного Бабченко, и в суд!
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