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6 квітня • оновлено в 11:30
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Пережила дві пандемії: 104-річна італійка перемогла коронавірус

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В Італії коронавірус COVID-19 перемогла 104-річна Ада Зануссо, що стала найстарішою у світі людиною, яка поборола хворобу.

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Італійка захворіла, перебуваючи в будинку для літніх людей в Бієлле, передає Daily Mail.

Старенька отримала позитивний результат на вірус після того, як минулого місяця у неї були постійні напади блювоти, лихоманка та утруднене дихання.

104-річна Ада Зануссо

104-річна Ада Зануссо

Daily Mai

"Я підозрював, що це був коронавірус через велику кількість випадків захворювання в будинку для літніх людей. Там, на жаль, загинуло декілька осіб", – поділився її син.

Лікарка Фурно Марчезе розповіла про стан здоров'я Зануссо.

"Вона вже встала з ліжка і може трохи пересуватися. Вона не втратила ні ясності, ні розуму. Її одужання є великою радістю для нас і ознакою хорошої надії для всіх, хто страждає в ці важкі дні", – додав він.

Відзначимо, що італійка також пережила "іспанку" 1918-1920-х років, таким чином, перемігши дві пандемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії оголосили про плани "другої фази" карантину через коронавірус – поступового ослаблення заборон і блокувань.

Раніше з'явилося моторошне відео з епіцентру COVID-19 в Італії, де показано, як мішки з тілами померлих складували на підлозі.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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