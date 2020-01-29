"Перетворилися на кімнатного песика Путіна!" ПАРЄ затвердила всі повноваження Росії: в Україні відповіли

У Парламентській асамблеї Ради Європи в середу, 29 січня, остаточно затвердили всі повноваження делегації Росії.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив член української делегації, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Відзначається, що таке рішення було ухваленоза підсумками голосування. За ратифікацію повноважень делегації РФ виступили 96 парламентаріїв, проти – 44, утрималися – 7.

ПАРЄ затвердила всі повноваження РФ Главком

Крім того, ПАРЄ пішла ще на одну "зраду", відхиливши більшість поправок до резолюції щодо продовження повноважень російської делегації.

"Моя остання правка, яка передбачала нератифікацію російських повноважень, набрала 45 голосів проти 90. Це і є розклад сил у нинішній ПАРЄ. 2 до 1 проти європейських цінностей", – обурився Гончаренко.

Він також відреагував на те, що відбувається, потужною промовою.

"ПАРЄ перетворюється на кімнатного песика для Путіна. Те, що зараз відбувається в організації, – це абсолютно хибний шлях. Чому? Тому що ми шануємо пам'ять жертв Голокосту і одночасно в цей же день вибираємо антисеміта в якості віцеголови Асамблеї. Ми ставимо під питання демократію в Польщі, і не ставимо під сумнів демократію в Росії. Ми говоримо, що ми вживаємо дієвих заходів у відповідь на порушення держави-учасниці її статутних зобов'язань. І одночасно ми робимо ці процедури настільки складними, що на все це треба більше 9 місяців. Вибачте, але за цей час можна дитину виносити", – висловився він.

"ПАРЄ називає себе сторожовим псом демократії, прав людини і правової держави. Але кому потрібен сторожовий пес, який не вкусить за необхідності, а може лише облизувати? Це вже не сторожовий пес, а кімнатна собачка. До речі, Путін дуже любить кімнатних собачок. Історія вже багато разів показувала нам приклади того, що умиротворення агресорів не працює", – додав член української делегації.

Різко відреагував на дії ПАРЄ також і кримсько-татарський журналіст Айдер Муждабаєв.

"Росія остаточно, цілком і повністю окупувала ПАРЄ. Жертви окупації виконують будь-які її бажання. Так, напевно, зараз мені можуть заперечити політики, дипломати, але я все-таки скажу. Об'єктивно – Україні треба виходити з цієї організації", – написав він у Facebook.

Нагадаємо, делегація Росії в ПАРЄ в квітні 2014 року було позбавлена права голосу через незаконну анексією РФ українського Криму. У 2015 році ПАРЄ двічі розглядала питання про відновлення повноважень російської делегації, але тоді санкції тільки посилювалися. У 2019 ПАРЄ вирішила повернути Росію, через що українська делегація тимчасово припинила участь в асамблеї.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше в ПАРЄ погодили попередній проєкт рішення щодо оскарження повноважень російської делегації через порушення зобов'язань. РФ повністю виправдали.

Український МЗС жорстко відреагував на резолюцію, назвавши такі дії блюзнірством.

Перед цим відбувся не менш показовий факт. Віцеспікером Парламентської асамблеї Ради Європи обрали заступника голови нелегітимною Держдуми Росії, главу делегації країни-агресора Петра Толстого.

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