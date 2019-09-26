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27 вересня • оновлено в 19:02
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"Перестаньте загравати з диктаторами": Туск згадав про Україну в прощальній промові в ООН

10.7т Читати матеріал російською

Світова спільнота повинна допомагати слабким, якщо на них напали сильні, як у випадку з Україною.

Таку заяву зробив президент Європейської Ради Дональд Туск у своїй прощальній промові на посаді, яку він виголосив на 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 26 вересня. Про це повідомило агенство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Ради.

За словами Туска, щоб захистити верховенство права, потрібно визнати, що закон повинен бути вище від влади.

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"Якщо ви хочете слідувати принципам міжнародної солідарності, ви завжди повинні допомагати слабким, якщо на них нападають сильні і безжальні. Як, наприклад, у випадку з Україною", – сказав він.

Крім того, президент Європейської Ради вважає, що для захисту правди недостатньо звинувачувати інших у пропаганді фейкових новин.

"Чесно кажучи, буде досить просто перестати брехати. Сьогодні дуже багато політиків використовують брехню як постійний метод підтримки влади", – переконаний політик.

Він також упевнений, що недостатньо говорити у виступах про захист свободи. "Ви повинні захищати права людини скрізь і кожен день. Ви повинні захищати свободу слова та свободу преси. І ви повинні перестати загравати з диктаторами й авторитарними режимами", – закликав Туск.

Дональд Туск

Дональд Туск

Спутник

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 25 вересня президент України Володимир Зеленський почав свій виступ на 74-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку зі спогаду про оперного співака, українського воїна-добровольця Василя Сліпака, загиблого на Донбасі.

  • Він показав кулю, якою вбили Героя, наголосивши, що його життя окупанти оцінили в $10 – вартість тієї самої кулі.

  • Він також нагадав про 13 тис. загиблих у війні на сході і закликав світ не думати, що це чужа війна.

  • Потужний виступ президента України на Генасамблеї ООН викликав бурхливу реакцію у російських пропагандистів.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Дональд Туск
Місце
США Нью Йорк
Теги
ООН політика
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hunt andres
hunt andres
Не удивлюсь, что теперь, оказавшись не при делах, Туск булет притапливать за Путина. С бывшими всегда так. Вспомнит, как он рыдал на Володькином плече, оплакивая жертв авиакатастрофы Ту-154.
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hunt andres
hunt andres
Донни трудно понять, что украина сама на себя напала?)))
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руденко евгений
руденко евгений
правильно сказал, если многим не понравилось, особенно с российской стороны: знает кошка, чьё мясо съела...
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