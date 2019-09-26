"Перестаньте загравати з диктаторами": Туск згадав про Україну в прощальній промові в ООН

Світова спільнота повинна допомагати слабким, якщо на них напали сильні, як у випадку з Україною.

Таку заяву зробив президент Європейської Ради Дональд Туск у своїй прощальній промові на посаді, яку він виголосив на 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 26 вересня. Про це повідомило агенство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Ради.

За словами Туска, щоб захистити верховенство права, потрібно визнати, що закон повинен бути вище від влади.

"Якщо ви хочете слідувати принципам міжнародної солідарності, ви завжди повинні допомагати слабким, якщо на них нападають сильні і безжальні. Як, наприклад, у випадку з Україною", – сказав він.

Крім того, президент Європейської Ради вважає, що для захисту правди недостатньо звинувачувати інших у пропаганді фейкових новин.

"Чесно кажучи, буде досить просто перестати брехати. Сьогодні дуже багато політиків використовують брехню як постійний метод підтримки влади", – переконаний політик.

Він також упевнений, що недостатньо говорити у виступах про захист свободи. "Ви повинні захищати права людини скрізь і кожен день. Ви повинні захищати свободу слова та свободу преси. І ви повинні перестати загравати з диктаторами й авторитарними режимами", – закликав Туск.

Дональд Туск Спутник

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 вересня президент України Володимир Зеленський почав свій виступ на 74-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку зі спогаду про оперного співака, українського воїна-добровольця Василя Сліпака, загиблого на Донбасі.

Він показав кулю, якою вбили Героя, наголосивши, що його життя окупанти оцінили в $10 – вартість тієї самої кулі.

Він також нагадав про 13 тис. загиблих у війні на сході і закликав світ не думати, що це чужа війна.

Потужний виступ президента України на Генасамблеї ООН викликав бурхливу реакцію у російських пропагандистів.

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