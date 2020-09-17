Пентагон засудив Росію за стійку агресію в Україні

Пентагон вважає Москву винною в перегляді міжнародних кордонів і неповазі до міжнародного права. Перш за все, це виявляється у вторгненні в Грузію в 2008 році, окупації Криму в 2014 році і стійкій агресії в Україні.

Таку заяву зробив міністр оборони США Марк Еспер, передає Інтерфакс-Україна. Глава Пентагону також підкреслив, що зараз саме Росія і Китай кидають основний виклик США у світі.

"Міністерство оборони визначає Китай, а потім Росію в якості наших головних стратегічних суперників", – сказав Еспер, виступаючи в американському центрі Rand Corporation.

За його словами, і РФ, і КНР займаються модернізацією і розширенням збройних сил, в тому числі в космічній сфері та кіберпросторі.

Тим часом, додав американський міністр оборони, останні 20 років США боролися проти екстремістів в ході "конфліктів низької інтенсивності", що відволікало увагу Вашингтона від більш потужних супротивників.

Однак, нагадав Еспер, у 2018 році Пентагон розробив стратегію національної безпеки, яка констатує наступ періоду "суперництва великих держав". У зв'язку з цим США має намір відповідати на відповідні виклики і адаптуватися до більш комплексної обстановки в сфері безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 серпня посольство США в Україні закликало Росію вивести свої війська і техніку з Донбасу і підкреслило, що санкції не будуть зняті з країни-агресора, поки вона не виконає ці умови.