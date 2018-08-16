"Пекельні" санкції США: Шевцова пояснила небезпеку для РФ

Серпневі санкції Держдепартаменту США в принципі прийнятні для Росії, хоча і звучать загрозливо, але вони менш болючі для Кремля, ніж прийдешній пакет обмежень, підготовлених у Конгресі.
Про це в інтерв'ю "Сегодня" розповіла доктор історичних наук і дослідник Chatham House Лілія Шевцова, зазначивши той факт, що навіть незважаючи на відносну безболісність нових санкцій для Кремля, є один момент, який негативно позначиться на РФ.
"Конгресівські пакети "вбити" не можна. Ось санкції Джексона-Веніка, прийняті Конгресом США в 1974 році, вдалося скасувати тільки в 2012 році!" – зазначила експерт.
Вона нагадала, що політика американської адміністрації – гальмувати по змозі всі обмежувальні заходи щодо Росії, а основним ініціатором посилення санкцій тиску на Росію є Конгрес.
За словами Шевцової, в даний час у Конгресі знаходиться на розгляді ціла купа законопроектів з санкцій щодо Росії.
"Що природно розпорошує увагу і ускладнює їх прийняття. Серед них найбільш жорсткі й опрацьовані – це DETER Act (the Act to Defend Elections from Threats by Establishing "Redlines"), розроблений сенаторами ван Холленом і Рубіо в січні. Останній "білль" і найфундаментальніший – Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2018, або DESKAA, який запропонований шістьма сенаторами – трьома демократами і трьома республіканцями (Robert Menendez, Benjamin Cardin, Jean Shaheen, Lindsey Graham, Cory Gardner, і John McCain)", – пояснила експерт.
Шевцова також стверджує, що нинішнім серпневим пакетом, який санкціонує Росію за "справу Скрипаля", адміністрація Трампа спробувала задовольнити невдоволених законодавців і заспокоїти громадську думку, яка вимагає обмежити велелюбність президента США щодо Путіна.
"Серпневі санкції Держдепу в принципі прийнятні для Росії. Хоча і звучать загрозливо. Але вони менш болючі для Росії, ніж прийдешній пакет Конгресу", – наголосила Шевцова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня Держдеп США анонсував нові антиросійські санкції у зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері, які вступлять у силу 22 серпня. Відповідні заходи будуть розділені на два пакети.
Документ вимагає звести в єдину систему усі введені раніше обмежувальні заходи.
На думку економістів, росіяни відчують новий удар Америки, який відіб'ється на цінах у країні. Крім того, президент Американського університету в Москві Едуард Лозанський спрогнозував уведення санкцій, які будуть ще гіршими, ніж ті, що анонсував Держдеп.
14 серпня Росії висунули три вимоги для зняття нового пакету "пекельних санкцій".
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".