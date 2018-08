"Пекельні" санкції США: Шевцова пояснила небезпеку для РФ

Серпневі санкції Держдепартаменту США в принципі прийнятні для Росії, хоча і звучать загрозливо, але вони менш болючі для Кремля, ніж прийдешній пакет обмежень, підготовлених у Конгресі.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" розповіла доктор історичних наук і дослідник Chatham House Лілія Шевцова, зазначивши той факт, що навіть незважаючи на відносну безболісність нових санкцій для Кремля, є один момент, який негативно позначиться на РФ.

"Конгресівські пакети "вбити" не можна. Ось санкції Джексона-Веніка, прийняті Конгресом США в 1974 році, вдалося скасувати тільки в 2012 році!" – зазначила експерт.

Вона нагадала, що політика американської адміністрації – гальмувати по змозі всі обмежувальні заходи щодо Росії, а основним ініціатором посилення санкцій тиску на Росію є Конгрес.

За словами Шевцової, в даний час у Конгресі знаходиться на розгляді ціла купа законопроектів з санкцій щодо Росії.

"Що природно розпорошує увагу і ускладнює їх прийняття. Серед них найбільш жорсткі й опрацьовані – це DETER Act (the Act to Defend Elections from Threats by Establishing "Redlines"), розроблений сенаторами ван Холленом і Рубіо в січні. Останній "білль" і найфундаментальніший – Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2018, або DESKAA, який запропонований шістьма сенаторами – трьома демократами і трьома республіканцями (Robert Menendez, Benjamin Cardin, Jean Shaheen, Lindsey Graham, Cory Gardner, і John McCain)", – пояснила експерт.

Шевцова також стверджує, що нинішнім серпневим пакетом, який санкціонує Росію за "справу Скрипаля", адміністрація Трампа спробувала задовольнити невдоволених законодавців і заспокоїти громадську думку, яка вимагає обмежити велелюбність президента США щодо Путіна.

"Серпневі санкції Держдепу в принципі прийнятні для Росії. Хоча і звучать загрозливо. Але вони менш болючі для Росії, ніж прийдешній пакет Конгресу", – наголосила Шевцова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня Держдеп США анонсував нові антиросійські санкції у зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері, які вступлять у силу 22 серпня. Відповідні заходи будуть розділені на два пакети.

Документ вимагає звести в єдину систему усі введені раніше обмежувальні заходи.

На думку економістів, росіяни відчують новий удар Америки, який відіб'ється на цінах у країні. Крім того, президент Американського університету в Москві Едуард Лозанський спрогнозував уведення санкцій, які будуть ще гіршими, ніж ті, що анонсував Держдеп.

14 серпня Росії висунули три вимоги для зняття нового пакету "пекельних санкцій".