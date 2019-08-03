"Пекельні" санкції США: що загрожує Росії

Через рік після введення першої частини так званих "пекельних" санкцій США щодо Росії через отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері в березні 2018 року, американський президент Дональд Трамп підписав указ про введення другого пакету санкцій проти РФ.

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Якими обмеженнями США вдарили по Росії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку зі "справою Скрипалів".

Дональд Трамп

Другий пакет обмежень введений у рамках закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю, і включає в себе такі обмеження:

заборона позик та іншої фінансової допомоги Росії з боку міжнародних фінансових інститутів;

обмеження можливості позик російській владі з боку американських банків. Банки зможуть кредитувати російську владу тільки в цілях закупівлі продовольства і сільськогосподарської продукції.

Підписанню указу передувало звернення до Трампа голови комітету палати представників з іноземних справ демократа Еліота Енгеля і члена комітету республіканця Майкла Маккола. Конгресмени помітили, що санкції з першого пакету багато в чому дублюють обмеження, які США ввели проти Росії ще до отруєння Скрипалів. Тому введення другої частини "пекельних" санкцій є критично важливим кроком для залучення Росії до відповідальності.

Чекали рік

Перший пакет санкцій був введений США ще в серпні 2018 року. Він включав заборону на надання зовнішньої допомоги Росії, на продаж зброї і фінансування таких угод, відмова від кредитування з боку держструктур США і заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення.

Зокрема, новим санкційним пакетом було передбачено припинення допомоги Росії в рамках закону "Про іноземну допомогу" від 1961 року, за винятком гуманітарної допомоги, поставок продовольства і продуктів сільського господарства.

Також у рамках нового санкційного пакета США припинили кредитування і надання фінансової допомоги з боку держструктур США: відмова від видачі Росії будь-яких кредитів, кредитних гарантій і надання фінансової допомоги з боку будь-якого департаменту, державного агентства або інших відомств США, включно з Експортно-імпортним банком США.

Запровадження другого ж пакету санкцій очікувалося через три місяці в тому випадку, якщо Росія не надасть гарантій того, що вона не буде використовувати хімічну зброю в майбутньому і не погодиться на "локальні перевірки" з боку ООН.

Але оскільки цього не трапилося, міжнародні експерти пропонували, що чергові санкції можуть бути введені вже в листопаді-грудні місяці. Їх суть полягала в таких пунктах:

істотне зниження дипломатичних відносин;

припинення можливості польотів у США для державної авіакомпанії "Аерофлот";

часткове обмеження експорту й імпорту.

блокування міжнародної фінансової допомоги;

заборона для американських банків надавати кредити російської влади.

Тоді передбачалося, що Трамп при введенні другого пакету "хімічних" санкцій проти Росії повинен буде ввести три санкційні заходи, а не два, як це трапилося зараз.

Які ризики для Росії

Експерти-міжнародники й економісти визнають, що другий етап санкцій виявився набагато м'якшим, ніж перший, а тому якоїсь серйозної шкоди російській економіці навряд чи завдасть.

"Це не Росія 1990-х, яка залежала від гуманітарної або фінансової допомоги з боку США. Тобто у цих санкцій не буде жодного ефекту. Я підозрюю, що навіть якщо і буде коливання курсу рубля, то воно буде мінімальним", – сказав в ефірі ObozTV заступник директора Інституту світової політики Микола Белесков.

Такий прогноз підтвердив OBOZREVATEL і фінансовий аналітик Василь Невмержицький: "Я зараз дивлюся на курс рубля до долара, і він дорівнює 65,21 руб/дол., а був 63 руб/дол. Не сильно щось змінилося".

Економіст не бачить проблем для обходу введених санкцій американськими банками.

"Американські банки не зможуть фінансувати російський бізнес? Добре, вони придумають, як фінансувати якісь структури, наприклад, інвестиційні фонди, які візьмуть американські гроші і профінансують ті ж російські структури", – пояснює аналітик.

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Невмержицький зазначає, що якщо розглянути всю історію тих санкцій, що вводяться проти РФ, видно, що порівняно з минулими обмеженнями, зараз ситуація в Росії вирівнялася.

"Яка ситуація зараз? Росія скуповує дуже багато валюти, вони хочуть стати третіми за обсягом золота в сховищі, у них будують німецькі заводи з виробництва Mercedes, вони в Англії купують Bentley. Торгівля-то йде", – зазначив економіст.

"Такі дрібні речі можуть бути, але що стало в Росії гірше? У них закрили кореспондентські рахунки в американських банках? До речі, у них дуже багато американських банків працює в Москві і по всій території РФ. Якщо є санкції США, то чому вони тоді фінансують економіку РФ. Банки ж не тільки роблять розрахунково-карткове обслуговування, вони ж і фінансують", – додав він.

На думку Невмержицького, в санкціях, що вводяться з боку США має бути присутнім більше конкретики.

"Потрібно сказати – ми йдемо з цього ринку за політичними рішеннями, наприклад, закриваємо фінансові установи, закриваємо банки, закриваємо фінансування, продаємо кредитні портфелі, не вкладаємо в економіку, не проводимо розрахунки. Але хто може відмовитися від розрахунків за нафту і газ? Росія – це колосальне джерело реалізації товарів, послуг та обладнання", – говорить фінансовий аналітик.

Отруєння Скрипалів

Екс-офіцер ГРУ Сергій Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року. Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон також назвав імена обвинувачених – співробітники ГРУ Олександр Петров і Руслан Боширов (справжні імена Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга)

Сергій і Юлія Скрипалі

При цьому з'ясувалося, що третій агент російських спецслужб, пов'язаний з отруєнням Сергія Скрипаля та його дочки, залишився в Британії після замаху.

Племінниця екс-полковника ГРУ вважає, що його вже давно немає серед живих, а Лондон "веде справу до смерті екс-полковника ГРУ і знищення доказів".

США продовжують тиск на Росію. Зокрема, конгрес опублікував проект закону, покликаний істотно підкосити російську економіку. Багато експертів уже називають його "пекельним", адже він може торкнутися основних сировинних галузей РФ – нафти і газу, а також безпосередньо президента Володимира Путіна.

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