Пацієнтам пересадили легені після COVID-19: відео про ризиковану операцію

У США здійснили успішну пересадку легень пацієнтам, які перехворіли на COVID-19 .

У Сполучених Штатах здійснили успішне пересадження легень пацієнтам, які перехворіли на коронавірусну інфекцію.

Першими, кому завдяки цьому пощастило оговтатися після тяжкої хвороби, стали 28-річна юристка Майра і 62-річний автомеханік Браян. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами лікарів, COVID-19 тяжкої форми повністю знищив їхні дихальні органи. В обох надії на одужання було мало. Ба більше, родину дівчини навіть кликали попрощатися з нею.

Браяну та Майрі, які перехворіли на COVID-19, виконали операції з пересадження легень

Тож єдиним шансом вижити для цих пацієнтів, попри надзвичайний ризик, стала пересадка легень. Американські медики констатують, що операції пройшли успішно, органи прижилися.

Нині Майра та Браян уже дихають самотужки й навіть змогли дати пресконференцію: вони висловили вдячність лікарям за можливість дихати й жити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головна небезпека коронавірусу полягає в тому, що найбільш руйнівного впливу він завдає легеням людини, зазначила інфекціоністка Тетяна Логінова. Вона пояснила, як в такому разі мають діяти медики й самі хворі.