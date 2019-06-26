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ПАРЄ повернула Росію: делегація України покинула Асамблею

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У середу, 26 червня, Парламентська Асамблея Ради Європи остаточно затвердила резолюцію про повернення делегації Росії в свій склад.

Про це повідомляє "Європейська правда". На знак протесту українська делегація покинула зал Асамблеї. Приєдналися й інші країни: делегації Польщі, Литви, Естонії та Грузії в ПАРЄ направили запити у свої парламенти та уряди про подальшу участь у роботі органу.

Відзначається, що ПАРЄ відхилила всі поправки представників України, Грузії, Великобританії, Латвії та ряду інших держав щодо оскарження повноважень РФ, і погодила документ у цілому.

За проголосували 116 депутатів, 52проти, 15 утрималися.

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ПАРЄ

ПАРЄ

Ракурс

Згідно з рішенням ПАРЄ, повноваження делегації РФ підтверджені без обмежень. Примітно, що документ визнав численні порушення принципів Ради Європи з боку Росії і російського парламенту, однак обмежився лише "закликом" виконати попередні резолюції.

Росії поставили також 5 вимог:

  • відпустити 24 військовополонених українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки;

  • невідкладно заплатити внески в бюджет Ради Європи;

  • безумовно співпрацювати зі слідством у катастрофі літака Boeing 777 рейсом MH17;

  • докласти зусиль, щоб зупинити переслідування ЛГБТ у Росії, особливо в Чечні, і покарати тих, хто порушував права цих людей раніше;

  • співпрацювати зі світовим співтовариством у розслідуванні вбивства Бориса Нємцова.

Безпрецедентне рішення Асамблеї прокоментували члени української делегації. Її глава Володимир Ар'єв подякував своїй команді і висловив жаль щодо вибору Європи.

"Злочинців залишили безкарними. Проігнорували убитих, наплювали на поранених і покалічених, забули про постраждалих. Чужа біда не болить. Більше 5 років ми тримали агресора, злочинців за межами ПАРЄ. Весь час їх намагалися повернути різними шляхами: тиснули, шантажували. Українська делегація витримала – не витримала Рада Європи. Дуже і дуже дякую всім колегам з української делегації за загальні битви і перемоги, спасибі за гідне протистояння несправедливості до кінця. Ви чудові! Краща команда, яка багато разів зробила неможливе", – написав він у Facebook.

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Ш. Олег
Ш. Олег
Что будет так, я и не сомневался, но всё равно расстроенным усну… Плевать мне, что Берёза обосрался - обидно, что обгадил всю страну.
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леня зе
леня зе
анекдот про охотника и медведя помните-так ты охотник или педер@cт так и обозреватель.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"России поставили также 5 требований" Которые не являются обязательными
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