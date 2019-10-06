Пара з Британії виховує дитину "без статі": як виглядає унікальний малюк

Пара з Великобританії Джейк і Хоббіт виховує свою дитину як гендерно-нейтральну, не розкриваючи його/її статі навіть близьким родичам.

Як пояснили батьки, таким чином вони намагаються захистити малюка від гендерних стереотипів, передає ВВС (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відомо, що Ануш – рік і п'ять місяців. Батьки, кажучи про дитину, використовуються слово they ("вони"). Ануш одягають і в жіночий, і в чоловічий одяг, купують іграшки як "для хлопчиків", так і "для дівчаток".

Джейк і Хоббіт ВВС

"Чимало гендерних упереджень працюють на рівні підсвідомості. Коли я тільки завагітніла, ми почали обговорювати, як з ними впоратися, пом'якшити ефект. І дійшли висновку, що єдиний спосіб - просто нікому не говорити, якої статі дитина, називати дитину "вони". І роботи це настільки довго, наскільки це взагалі можливо, дозволяючи дитині просто бути собою", – зазначила Хоббіт.

Ануш із батьком ВВС

При цьому стать Ануш довго приховували навіть від бабусі. Камілла, мама Хоббіт, дізналася стать дитини, тільки коли йому/їй виповнилося 11 місяців.

Жінка визнала, що спочатку їй не подобалося називати дитину "вони", але потім вона звикла.

"Я довго чекала, поки мені скажуть. Думала: просто скажіть мені, скажіть. Але тепер, коли я знаю, я нікому не скажу. Просто з поваги до своєї дочки", – підкреслила бабуся.

Ануш ВВС

"Коли-небудь дитині все одно скажуть, що рожевий – це для дівчат, а блакитний – для хлопчиків. Або що не можна грати з якоюсь іграшкою, тому що вона не підходить за статтю", – зазначила мама дитини.

Як писав OBOZREVATEL, раніше:

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