Папа Римський після зустрічі з Путіним різко висловився про Донбас

Папа Римський Франциск заявив, що на Донбасі ведеться гібридна війна, позначена печаттю пропагандистської брехні і маніпуляцій.

Таку заяву він зробив на наступний день після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, приймаючи у Ватикані українських єпископів, пише DW.

Він заявив, що конфлікт на сході України супроводжується спробами "втягнути у справу і релігійний аспект". При цьому понтифік не згадав Росію.

Володимир Путін і Папа Римський

Франциск закликав католицьку церкву в Україні до єдності і пильності. Зустріч понтифіка з керівництвом Української греко-католицької церкви була запланована вже давно і продовжиться в суботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 4 липня, президент Росії Володимир Путін провів у Римі (Італія) зустріч із Папою Римським Франциском і нарвався на гнів мережі.

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