ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Папа Римський після зустрічі з Путіним різко висловився про Донбас

243.3тЧитати матеріал російською

Папа Римський Франциск заявив, що на Донбасі ведеться гібридна війна, позначена печаттю пропагандистської брехні і маніпуляцій.

Таку заяву він зробив на наступний день після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, приймаючи у Ватикані українських єпископів, пише DW.

Він заявив, що конфлікт на сході України супроводжується спробами "втягнути у справу і релігійний аспект". При цьому понтифік не згадав Росію.

Новини
"Ллється л*йно!" Затятий фанат "русского міра" визнав провал Путіна в Криму

Володимир Путін і Папа Римський

Володимир Путін і Папа Римський

Франциск закликав католицьку церкву в Україні до єдності і пильності. Зустріч понтифіка з керівництвом Української греко-католицької церкви була запланована вже давно і продовжиться в суботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 4 липня, президент Росії Володимир Путін провів у Римі (Італія) зустріч із Папою Римським Франциском і нарвався на гнів мережі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особи
Папа Римський ФранцискВолодимир Путін
Місце
Ватикан
Поділитися у Facebook
35
Коментарі
119
64
Смішно
212
Цікаво
52
Сумно
39
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Slastukhine Serge
Slastukhine Serge
а со своими старыми педофилами папа уже разобралась?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Николаев Олег
Николаев Олег
Просто два факта: 1. Римских пап выбирают пожизненно. 2. Путин встретился уже с третьим Римским папой (Иоанн Павел II, Бенедикт XVI, Франциск).
Показати коментар повністю
Відповісти
4
2
Люсяо Люся
Люсяо Люся
шо б он съел, чтоб не пиз-дел?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
3

Блоги / думки

ads pixel