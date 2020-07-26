Папа Римський підтримав припинення вогню на Донбасі

Папа Франциск привітав рішення Тристоронньої контактної групи в Мінську щодо припинення вогню на Донбасі і побажав, щоб це нарешті привело до встановлення справжнього миру.

Про це заявив 26 липня після традиційної недільної молитви "Ангел Господній". Його слова цитує "Радіо Ватикану".

"Дякуючи за цей знак доброї волі, спрямований на повернення бажаного миру в цей багатостраждальний регіон, молюся за те, щоб домовлене було нарешті впроваджено в життя", – сказав понтифік.

Він додав, що це має відбутися і через ефективний процес роззброєння і розмінування. Також Папа Римський підкреслив, що тільки так сторони можуть відновити довіру і закласти передумови для примирення, яке дуже потрібне й дуже очікуване для населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опівночі 27 липня на Донбасі має настати режим повного і всеосяжного припинення вогню. Рішення було ухвалено на засіданні Тристоронньої контактної групи між Україною, Росією і ОБСЄ. В Офісі президента Володимира Зеленського домовленість назвали "проривом".