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1 березня • оновлено в 15:23
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Папа Римський перервав мовчання про свій діагноз: заяву

6.7т
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Папа Римський Франциск перервав мовчання про своє захворювання і розповів, що застудився.

Слова понтифіка наводить прес-служба Ватикану. Відзначається, що також Франциск заявив, що, на жаль, він змушений пропустити тижневий пісний духовний ретрит з високопоставленими чиновниками Ватикану на південь від Риму.

Молебень повинен був стартувати у неділю, 1 березня.

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Незважаючи на застуду, Папа Римський частково продовжує працювати, приймаючи людей у своїй резиденції у готелі Санта-Марта. Так, закриті зустрічі понтифік провів з главою єпископської канцелярії Ватикану, послами Франциска в Лівані і Франції і українським архієпископом – главою УГКЦ Святославом (Шевчуком).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ЗМІ з'явилася фейк про те, що Папа Римський Франциск і двоє його помічників нібито захворіли новим китайським коронавірусом.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Папа Франциск
Місце
Ватикан
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну нельзя было клоуна принимать!
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