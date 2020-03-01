Папа Римський перервав мовчання про свій діагноз: заяву

Папа Римський Франциск перервав мовчання про своє захворювання і розповів, що застудився.
Слова понтифіка наводить прес-служба Ватикану. Відзначається, що також Франциск заявив, що, на жаль, він змушений пропустити тижневий пісний духовний ретрит з високопоставленими чиновниками Ватикану на південь від Риму.
Молебень повинен був стартувати у неділю, 1 березня.
Папа Римський Франциск захворів
"Голос Америки"
Незважаючи на застуду, Папа Римський частково продовжує працювати, приймаючи людей у своїй резиденції у готелі Санта-Марта. Так, закриті зустрічі понтифік провів з главою єпископської канцелярії Ватикану, послами Франциска в Лівані і Франції і українським архієпископом – главою УГКЦ Святославом (Шевчуком).
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ЗМІ з'явилася фейк про те, що Папа Римський Франциск і двоє його помічників нібито захворіли новим китайським коронавірусом.
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