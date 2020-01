Папа Римський "надавав по руках" агресивній жінці: відео конфузу

Папа Римський Франциск під час прогулянки у новорічну ніч площею у Ватикані потрапив у неприємну ситуацію.

Конфуз трапився, коли невідома жінка силою схопила понтифіка за руку і потягнула до себе. Франциск швидко вирвав руку і вдарив жінку по руці. Відео інциденту виклали в соцмережах. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Після цього в ситуацію втрутилися охоронці. Жінка при цьому продовжувала кричати, але Папа вже не реагував на це.

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd