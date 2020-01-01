Головна Новини
1 січня • оновлено в 11:37
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Папа Римський "надавав по руках" агресивній жінці: відео конфузу

2.2т
Читати матеріал російською

Папа Римський Франциск під час прогулянки у новорічну ніч площею у Ватикані потрапив у неприємну ситуацію.

Конфуз трапився, коли невідома жінка силою схопила понтифіка за руку і потягнула до себе. Франциск швидко вирвав руку і вдарив жінку по руці. Відео інциденту виклали в соцмережах. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
Папа Франциск звільнив одного із найвпливовіших кардиналів Ватикану: що сталося

Папа Римський ударив жінку по руках

Папа Римський ударив жінку по руках

Скріншот із відео

Після цього в ситуацію втрутилися охоронці. Жінка при цьому продовжувала кричати, але Папа вже не реагував на це.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своєму щорічному різдвяному посланні світу Urbi et Orbi 25 грудня Папа Римський Франциск згадав серед країн, які страждають від війни, і Україну.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Папа Франциск
Місце
Ватикан
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
6
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги