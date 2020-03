Пандемія коронавірусу прискорилася, кількість заражених вже перевищила 300 тисяч осіб.

Про це на брифінгу 23 березня заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус.

"У ВООЗ отримали дані про більш ніж 300 тисячах випадків зараження COVID-19. Ця проблема торкнулася майже всіх країн світу. Поширення пандемії прискорюється", – сказав він.

Він уточнив, що перші 100 тисяч заразилися за 67 днів, але потім темпи поширення стали рости набагато швидше: за 11 днів заразилися ще 100 тисяч і всього за чотири дні ще 100 тисяч людей.

За останніми даними, представленим на сайті worldometers.info, кількість заражених коронавірусом майже досягла 360 тисяч людей, з яких понад 100 тисяч одужали. Померло понад 15 тисяч.

Гебрейсус підкреслив, що перемогти пандемію допоможе самоізоляція. Він також закликав приділяти увагу медичним працівникам і не використовувати неперевірені ліки.

Також голова ВООЗ планує звернутися до G20 з проханням про збільшення виробництва захисних засобів.

