Головна Новини
23 березня • оновлено в 19:45
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Пандемія коронавірусу прискорилася - ВООЗ

6.5т
Читати матеріал російською

Пандемія коронавірусу прискорилася, кількість заражених вже перевищила 300 тисяч осіб.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на брифінгу 23 березня заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус.

Тедрос Гебрейесус

Тедрос Гебрейесус

"У ВООЗ отримали дані про більш ніж 300 тисячах випадків зараження COVID-19. Ця проблема торкнулася майже всіх країн світу. Поширення пандемії прискорюється", – сказав він.

Він уточнив, що перші 100 тисяч заразилися за 67 днів, але потім темпи поширення стали рости набагато швидше: за 11 днів заразилися ще 100 тисяч і всього за чотири дні ще 100 тисяч людей.

Динаміка зростання зараження

Динаміка зростання зараження

twitter.com/who

За останніми даними, представленим на сайті worldometers.info, кількість заражених коронавірусом майже досягла 360 тисяч людей, з яких понад 100 тисяч одужали. Померло понад 15 тисяч.

Останні дані по зараженим і померлим від коронавируса

Останні дані по зараженим і померлим від коронавируса

worldometers.info

Гебрейсус підкреслив, що перемогти пандемію допоможе самоізоляція. Він також закликав приділяти увагу медичним працівникам і не використовувати неперевірені ліки.

Також голова ВООЗ планує звернутися до G20 з проханням про збільшення виробництва захисних засобів.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 23 березня в Україні виявлено вже 78 випадків зараження коронавірусом. Троє пацієнтів померли.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Швейцарія Женева
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
4
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Новини світу

Топпублікації

Топблоги