Пандемія коронавірусу прискорилася, кількість заражених вже перевищила 300 тисяч осіб.

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Про це на брифінгу 23 березня заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус.

Тедрос Гебрейесус

"У ВООЗ отримали дані про більш ніж 300 тисячах випадків зараження COVID-19. Ця проблема торкнулася майже всіх країн світу. Поширення пандемії прискорюється", – сказав він.

Він уточнив, що перші 100 тисяч заразилися за 67 днів, але потім темпи поширення стали рости набагато швидше: за 11 днів заразилися ще 100 тисяч і всього за чотири дні ще 100 тисяч людей.

Динаміка зростання зараження twitter.com/who

За останніми даними, представленим на сайті worldometers.info, кількість заражених коронавірусом майже досягла 360 тисяч людей, з яких понад 100 тисяч одужали. Померло понад 15 тисяч.

Останні дані по зараженим і померлим від коронавируса worldometers.info

Гебрейсус підкреслив, що перемогти пандемію допоможе самоізоляція. Він також закликав приділяти увагу медичним працівникам і не використовувати неперевірені ліки.

Також голова ВООЗ планує звернутися до G20 з проханням про збільшення виробництва захисних засобів.

"More than 300,000 cases of # COVID19 have now been reported to WHO, from almost every country in the 🌍.

The pandemic is accelerating.

It took 67 days from the 1st reported case to reach the first 100K cases , 11 days for the second 100K & just 4 days for the third 100K "- @DrTedros pic.twitter.com/XoBkVnWtLH - World Health Organization (WHO) (@WHO) March 23, 2020

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 23 березня в Україні виявлено вже 78 випадків зараження коронавірусом. Троє пацієнтів померли.

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