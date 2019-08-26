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Палестина завдала нового ракетного удару по Ізраїлю: з'явилося відео

1.8т Читати матеріал російською

25 серпня Палестина завдала три нових ракетних удару по Ізраїлю.

Про це в Twitter повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю, зазначивши, що удари завдавалися з сектора Газа.

"Три ракети були випущені з сектора Газа по території Ізраїлю", – йдеться в повідомленні.

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Ізраїльські військові підкреслили, що дві з ракет перехопила система повітряної оборони "Залізний купол".

Додамо, що в місті Сдерот, селищі Ібім, а також в декількох кибуцах в районі кордону з палестинським приморським анклавом спрацювала сирена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 серпня Ізраїль сколихнула нова хвиля ракетного обстрілу, а на кордоні з сектором Газа були застрелені люди.

Відзначимо, що Ізраїль на Алясці протестував новий комплекс протиракетної оборони "Хец-3", доставлений туди за допомогою українських літаків Ан-124.

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Місце
Ізраїль
Тег
ракети
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Питон Каа
Питон Каа
Вечная война. Вот что значит искусственно созданное государство.
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