Палестина завдала нового ракетного удару по Ізраїлю: з'явилося відео

25 серпня Палестина завдала три нових ракетних удару по Ізраїлю.

Про це в Twitter повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю, зазначивши, що удари завдавалися з сектора Газа.

"Три ракети були випущені з сектора Газа по території Ізраїлю", – йдеться в повідомленні.

Ізраїльські військові підкреслили, що дві з ракет перехопила система повітряної оборони "Залізний купол".

Додамо, що в місті Сдерот, селищі Ібім, а також в декількох кибуцах в районі кордону з палестинським приморським анклавом спрацювала сирена.

🚨Sirens sounding in Israeli communities near Gaza🚨 - Israel Defense Forces (@IDF) August 25, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 серпня Ізраїль сколихнула нова хвиля ракетного обстрілу, а на кордоні з сектором Газа були застрелені люди.

Відзначимо, що Ізраїль на Алясці протестував новий комплекс протиракетної оборони "Хец-3", доставлений туди за допомогою українських літаків Ан-124.

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