Охоплена вогнем Австралія опинилася на межі потопу через зливи: фото й відео

У посушливих районах Австралії, де вирували пожежі, почалися проливні дощі.

У зв'язку з цим було оголошено штормове попередження в деяких районах Сіднея та Іллаварра, повідомляє CNN (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

Очікується, що грози налетять на Камден, Кемпбелтаун і Піктон, а потім перемістяться в Сазерленд, Ліверпуль і Окдейл.

Водночас метеорологи попереджають, що тепер зливи можуть призвести до повеней, оскільки в деяких регіонах країни настільки сухий клімат, що дощ просто не потрапляє всередину землі.

Relief is here for a number of firefighters working across NSW. Although this rain will not extinguish all fires, it will certainly go a long way towards containment. This footage was captured down at the Good Good Fire burning near Cooma. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/fxV9u2hN6K