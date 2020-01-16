Головна Новини
16 січня • оновлено в 14:18
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Охоплена вогнем Австралія опинилася на межі потопу через зливи: фото й відео

1.9т
Читати матеріал російською

У посушливих районах Австралії, де вирували пожежі, почалися проливні дощі.

У зв'язку з цим було оголошено штормове попередження в деяких районах Сіднея та Іллаварра, повідомляє CNN (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

Очікується, що грози налетять на Камден, Кемпбелтаун і Піктон, а потім перемістяться в Сазерленд, Ліверпуль і Окдейл.

Новини
В Австралії їжу для тварин доставили вертольотами: милі фото та відео
Прогноз метеорологів щодо опадів у Австралії

Прогноз метеорологів щодо опадів у Австралії

На Австралію накотилися зливи

На Австралію накотилися зливи

Водночас метеорологи попереджають, що тепер зливи можуть призвести до повеней, оскільки в деяких регіонах країни настільки сухий клімат, що дощ просто не потрапляє всередину землі.

Охоплена вогнем Австралія опинилася на межі потопу через зливи: фото й відео

Victoria State Emergency Servicе

Охоплена вогнем Австралія опинилася на межі потопу через зливи: фото й відео

Victoria State Emergency Servicе

Охоплена вогнем Австралія опинилася на межі потопу через зливи: фото й відео

Victoria State Emergency Servicе

Охоплена вогнем Австралія опинилася на межі потопу через зливи: фото й відео

boredpanda.com

Охоплена вогнем Австралія опинилася на межі потопу через зливи: фото й відео

boredpanda.com

Охоплена вогнем Австралія опинилася на межі потопу через зливи: фото й відео

boredpanda.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Австралії масштабні лісові пожежі спалахнули ще восени. В охоплених вогнем австралійських штатах Новий Південний Вельс і Квісленд прогнозували "катастрофічні" погодні умови.

  • Стихія практично повністю знищила місто Балморал, що розташоване за 120 км від Сіднея.

  • В Австралії через безперервні пожежі оголосили масштабну евакуацію населення і туристів із південно-східних штатів країни.

  • Пожежі в Австралії призвели до того, що почали самі формувати погоду, яка лише допомагає поширенню вогню, і замкнулися в зачароване коло.

  • Через жорстоку стихію загинуло 25 осіб і майже 500 мільйонів тварин, а дитячі садки та державні установи в столиці країни Канберрі припинили роботу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Пожежі в Австралії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Пожежі в Австралії
Місце
Австралія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
5
Смішно
3
Цікаво
10
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги