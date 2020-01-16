Охоплена вогнем Австралія опинилася на межі потопу через зливи: фото й відео

У посушливих районах Австралії, де вирували пожежі, почалися проливні дощі.

У зв'язку з цим було оголошено штормове попередження в деяких районах Сіднея та Іллаварра, повідомляє CNN (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

Очікується, що грози налетять на Камден, Кемпбелтаун і Піктон, а потім перемістяться в Сазерленд, Ліверпуль і Окдейл.

Прогноз метеорологів щодо опадів у Австралії

На Австралію накотилися зливи

Водночас метеорологи попереджають, що тепер зливи можуть призвести до повеней, оскільки в деяких регіонах країни настільки сухий клімат, що дощ просто не потрапляє всередину землі.

Victoria State Emergency Servicе

Victoria State Emergency Servicе

Victoria State Emergency Servicе

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

Relief is here for a number of firefighters working across NSW. Although this rain will not extinguish all fires, it will certainly go a long way towards containment. This footage was captured down at the Good Good Fire burning near Cooma. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/fxV9u2hN6K - NSW RFS (@NSWRFS) 16 січня 2020 р

I've been taking the rain for granted. Some relief for Australia at last 🇦🇺



pic.twitter.com/utZv1wuMLX - Emil Franchi (@emil_franchi) 16 січня 2020 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Австралії масштабні лісові пожежі спалахнули ще восени. В охоплених вогнем австралійських штатах Новий Південний Вельс і Квісленд прогнозували "катастрофічні" погодні умови.

Стихія практично повністю знищила місто Балморал, що розташоване за 120 км від Сіднея.

В Австралії через безперервні пожежі оголосили масштабну евакуацію населення і туристів із південно-східних штатів країни.

Пожежі в Австралії призвели до того, що почали самі формувати погоду, яка лише допомагає поширенню вогню, і замкнулися в зачароване коло.

Через жорстоку стихію загинуло 25 осіб і майже 500 мільйонів тварин, а дитячі садки та державні установи в столиці країни Канберрі припинили роботу.

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