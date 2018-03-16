Отруєння Скрипаля: розробник отрути прокоментував "український слід" у справі

Колишній співробітник засекреченого при СРСР Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології (ДНДІОХТ), який розробив отруту "Новачок" Віл Мирзоянов, вважає нісенітницею заяву про "український слід" в отруєнні російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.

"Я знаю, що в Росії зараз стверджують, нібито партії "Новачка" могли зберегтися у колишніх республіках СРСР, але це нісенітниця. Якщо десь і був чистий "Новачок", він вже давно розклався. А для створення його компонентів потрібні потужні лабораторії та найдосвідченіші кадри, які є лише в кількох країнах", - сказав він в інтерв'ю "Новій газеті".

Сам злочин щодо Скрипаля Мірзоянов назвав шоком.

"Я наївно думав, що, опублікувавши формулу в книзі, я тим самим ставлю хрест на її застосуванні. Я думав, що товариші з Росії не наважаться використовувати отруту, яка більш не є секретом. Можливо, вони думали, що зможуть її безкарно використовувати і ніхто ні про що не здогадається. Швидше за все, думаю, вони просто не читали мою книгу", - вважає розробник "Новачка".

Він також пояснив, як у Британії ідентифікували, яка саме отрута була використана.

"Для ідентифікації потрібен зразок самої речовини або її спектральні характеристики. Вони можуть бути в "бібліотеці" спеціальної обчислювальної машини, мас-спектрометра високої роздільної здатності, який проводить аналіз і робить висновок. А зразок можна взяти з сечі жертви, крові, способів багато. Але англійці цілком могли синтезувати формулу самі, в книзі я опублікував її повністю", - резюмував він.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ у відповідь у грубій формі заявила про провокації.

Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася із Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британську владу про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

15 березня Москва заявила про дзеркальну відповідь на рішення Лондона.