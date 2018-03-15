Отруєння Скрипаля: Франція анонсувала санкції проти Росії

Президент Франції Еммануель Макрон у найближчі дні оголосить про санкції, які Франція прийме щодо Росії у зв'язку з отруєнням шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.

"Все підштовхує нас до того, щоб повірити в те, що відповідальність у дійсності лежить на Росії, - наводить його слова Reuters, передає ТАСС.

"У найближчі дні я скажу про заходи, які ми плануємо прийняти", - додав президент Франції.

Раніше Макрон заявив, що Франція згодна з висновком Британії, яка звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля. Також Париж і Лондон домовилися про координування розслідування.

Нагадаємо, Сергій Скрипаль був співробітником ГРУ, де пропрацював до 1999 року. У 1995 році він був завербований спецслужбами Великобританії. У 2006 році російський суд засудив його до 13 років позбавлення волі. У 2010 році Скрипаля помилували і передали США.

Він був отруєний разом зі своєю дочкою 4 березня у місті Солсбері.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, швидше за все, стоїть за отруєнням Скрипаля.

14 березня Мей оголосила, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи.