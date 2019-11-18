Отруєння Скрипалів: стало відомо про таємну зустріч Джонсона з мільярдером РФ

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон через місяць після отруєння Скрипалів зустрічався з ексагентом КДБ, російським мільярдером Олександром Лебедєвим.

Як передає The Guardian, зустріч відбулася в Італії в квітні 2018 року, після саміту міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, на якому обговорювався інцидент у Солсбері.

Тоді ще Джонсон був главою МЗС Британії, син Лебедєва Євген запросив його на приватну вечірку в околицях Перуджі.

При цьому спочатку сам Лебедєв заперечував зустріч із Джонсоном, проте недавно зізнався, що вони бачилися. Про що говорив британець з росіянином – невідомо.

Джонсон і Лебедєв

Як писав OBOZREVATEL, раніше в The New York Times із посиланням на джерела в західних спецслужбах повідомили про те, що в ГРУ Росії нібито існує елітний підрозділ, який "проводить скоординовану кампанію щодо дестабілізації Європи".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал