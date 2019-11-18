Головна Новини
19 листопада • оновлено в 00:48
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Отруєння Скрипалів: стало відомо про таємну зустріч Джонсона з мільярдером РФ

870
Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон через місяць після отруєння Скрипалів зустрічався з ексагентом КДБ, російським мільярдером Олександром Лебедєвим.

Як передає The Guardian, зустріч відбулася в Італії в квітні 2018 року, після саміту міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, на якому обговорювався інцидент у Солсбері.

Тоді ще Джонсон був главою МЗС Британії, син Лебедєва Євген запросив його на приватну вечірку в околицях Перуджі.

Новини
Отруєння Скрипалів: спливли скандальні факти про Трампа і Росію

При цьому спочатку сам Лебедєв заперечував зустріч із Джонсоном, проте недавно зізнався, що вони бачилися. Про що говорив британець з росіянином – невідомо.

Джонсон і Лебедєв

Джонсон і Лебедєв

Як писав OBOZREVATEL, раніше в The New York Times із посиланням на джерела в західних спецслужбах повідомили про те, що в ГРУ Росії нібито існує елітний підрозділ, який "проводить скоординовану кампанію щодо дестабілізації Європи".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Отруєння Скрипаля" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Отруєння Скрипаля
Особа
Борис Джонсон
Місце
Італія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги