Сегодня состоялось первое заседание апелляционного суда Милана по делу нацгвардейца Виталия Маркива.

Адвокаты Виталия заявили ходатайство о приобщении к материалам дела важных доказательств, которые указывают на непричастность Виталия к гибели итальянского журналиста Роккелли.

А именно:

1. Экспертизы видео- и звукозаписи выстрелов, доказывающие, что выстрелы из стрелкового оружия в сторону погибшего гражданина Италии осуществлялись со стороны позиций российских террористов с расстояния 150-200 метров, а вовсе не со стороны горы Карачун, до которой было 1700-1800 метров.

2. Комиссионную военную экспертизу, которая показала, что Виталий Маркив не мог видеть Андреа Роккелли и сопровождающих его лиц. А также, что по своим служебным обязанностям он не мог отдавать приказы о наведении и стрельбе в их сторону.

3. Документальный фильм Итальянского Режиссера “The Wrong Place” ("Не в то время, не в том месте"), в котором итальянские военные эксперты и юристы убедительно повествуют об абсурдности и необоснованности чудовищного обвинительного приговора Виталию Маркиву за преступление, которое он не совершал.

4. Также адвокаты настаивают на том, что итальянским прокурорам нужно выехать на место событий в г. Славянск на гору Карачун и там провести необходимые измерения и экспертизы, чтобы отказаться от идеи осуждать невиновного.

Суд удалился для принятия решения, которое будет оглашено на следующем заседании, которое состоится в четверг 1 октября.

От этого промежуточного решения будет многое зависеть в судьбе Виталия Маркива, который провёл без свободы уже 3 года 2 месяца и 30 дней своей молодой жизни.

Удовлетворение ходатайств адвокатов, хотя бы частичное, будет свидетельствовать о желании судей и присяжных апелляционного суда Милана разобраться по существу.

И наоборот, отказ в приобщении доказательств и фактов стороны защиты может показать, что и апелляция не готова основывать своё решение на фактах и доказательствах.

На фото двери в зал суда, где решается сейчас судьба патриота и Защитника Украины Виталия Маркива.

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